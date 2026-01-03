Para toda a família

Verão fora do óbvio: 7 lagoas, ilhas e poços cristalinos para curtir no ES

Do litoral às montanhas, esses refúgios naturais oferecem águas calmas, paisagens preservadas e experiências perfeitas para relaxar, mergulhar e fugir da agitação

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 08:00

A beleza do Poço do Egito encanta turistas e moradores do ES Crédito: Txai Damiano Soares

O verão capixaba vai muito além das praias badaladas. Espalhados pelo Espírito Santo, há refúgios naturais que combinam tranquilidade, beleza e experiências diferentes para quem quer fugir do óbvio e aproveitar a estação em ritmo mais leve, com contato direto com a natureza.

De lagoas de água doce a ilhas quase secretas e poços cristalinos nas montanhas, confira a lista de destinos fora do radar que HZ preparou para os turistas e capixabas.

Lagoa Nova – Linhares

Lagoa Nova Crédito: Cris Firmino / reprodução

Segue na contramão do movimento: menos conhecida, é um refúgio silencioso, ideal para mergulhos tranquilos, caminhadas e piqueniques longe das multidões.

Lagoa Morada do Sol – Vila Velha

Lagoa Morada do Sol Crédito: Celeste Santos | Facebook

Cercada por área urbana tranquila, ela é perfeita para caminhadas ao redor da água, piqueniques em família e contemplação do pôr do sol, daqueles que pedem foto sem filtro. Está localizada no bairro Morada do Sol, em Vila Velha.

Lagoa Grande – Vila Velha

Lagoa Grande Crédito: Reprodução Site Prefeitura de Vila Velha

Com águas calmas, estrutura com restaurante e salva-vidas, o local é ideal para crianças, pesca de arremesso, esportes aquáticos e até mergulho. Tudo isso dentro de uma Área de Proteção Ambiental, em Ponta da Fruta, a poucos minutos da Praia da Baleia.

Lagoa Juparanã – Linhares

Lagoa de Juparanã Crédito: Prefeitura de Linhares

Maior lagoa de água doce do Espírito Santo e uma das maiores do Brasil, impressiona pelas águas cristalinas e pela paisagem ao redor. É cenário perfeito para natação, pesca, passeios de barco e, claro, pores do sol que viram espetáculo à parte. Está localizada entre os municípios de Linhares, Rio Bananal e Sooretama e o principal ponto de entrada é o Km 137 da BR-101, próximo ao bairro Canivete.

Ilhas Itatiaias – Vila Velha

Ilhas Pituã e Itatiaia chamam atenção de turistas de todo Brasil Crédito: Ramon Porto

O arquipélago, acessível por barco a partir de Itapuã, revela águas azul-turquesa e recifes naturais que formam piscinas durante a maré baixa. Com snorkel e máscara, é possível observar peixes coloridos e ouriços-do-mar. A sensação é de estar em uma ilha caribenha, só que bem ali, pertinho da orla capixaba.

Poço do Egito – Iúna

Formado pelas águas cristalinas do Rio Claro, encanta pelos tons esverdeados e pelas grandes pedras que lembram construções antigas, origem do nome curioso. Com trilhas curtas, quedas d’água e clima de isolamento, é muito procurado por quem busca ecoturismo, silêncio e até banhos gelados terapêuticos.

Ilha dos Franceses – Itapemirim

As águas transparentes da Ilha dos Franceses parecem um caribe capixaba Crédito: Ramon Porto

A ilha é envolta por águas incrivelmente transparentes, que variam entre tons de verde e azul, revelando fundo rochoso, corais e peixes visíveis a olho nu. O acesso é feito com pescadores locais ou empresas de turismo náutico, em um trajeto rápido, de cerca de 10 minutos de Itaipava e Itaoca. O desembarque não ocorre na ilha: a embarcação para em um banco de areia ao lado, de onde é possível aproveitar o banho em águas cristalinas e a paisagem ao redor.

