Jesus Vida Verão comemora 35 anos com edição em Vitória e Vila Velha

Entre as atrações estão Diante do Trono, Cassiane e Anderson Freire e muito mais! Programação vai de 7 a 10 de janeiro, e também no dia 26

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 12:00

De 7 a 10 de janeiro, a Praia de Itapuã, em Vila Velha, recebe a 35ª edição do Jesus Vida Verão (JVV). Já em Vitória, o evento acontece no dia 26 de janeiro, na Praia de Camburi. Reconhecido como o maior evento gospel de litoral do Brasil, o JVV é uma iniciativa evangelística que integra a proclamação da Palavra de Deus à música, à dança e ao acolhimento humano.

Para celebrar os 35 anos de história, o evento reúne grandes nomes da música gospel em uma programação especial, tanto em Vila Velha quanto em Vitória. Nomes como Diante do Trono, Cassiane e Anderson Freire farão parte dessa grande festa.

PROGRAMAÇÃO – Vila Velha (Praia de Itapuã)

07/01: Cassiane e André e Felipe



Cassiane e André e Felipe 08/01: Projeto Sola e Eli Soares



Projeto Sola e Eli Soares 09/01: Disco Praise e Paulo César Baruk



Disco Praise e Paulo César Baruk 10/01: Julliany Souza e Jottapê



PROGRAMAÇÃO - Vitória (Praia de Camburi | 26/01)

Anderson Freire



Diante do Trono



Ademar de Campos



Com o tema “Desperta, Jesus Vem!”, a edição de 2026 busca provocar reflexão, gerar arrependimento, fortalecer a comunhão e conduzir vidas a um encontro verdadeiro com Cristo. O evento se consolida como um ambiente propício à transformação espiritual, despertando corações e reacendendo a fé de quem participa.

O projeto se concretiza graças ao trabalho de voluntários, responsáveis pelo aconselhamento e pelo cuidado espiritual. Eles recebem moradores e turistas com alegria e disposição, oferecendo escuta, orientação e uma experiência marcada pela acolhida fraterna.

O público é diverso, reunindo pessoas de diferentes regiões do Espírito Santo e de várias partes do Brasil. A programação do Jesus Vida Verão 2026 tem início sempre às 19h, tanto em Vila Velha, entre os dias 7 e 10 de janeiro, quanto em Vitória, no dia 26, na Praia de Camburi.

