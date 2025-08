Confusão

Marido de cantora gospel Amanda Wanessa agride sogro em hospital, veja vídeo

Um vídeo divulgado na internet mostra o momento da agressão, o episódio teria sido motivado pela disputa judicial entre os pais da cantora e o marido

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 18:00

Dobson Santos e Amanda Wanessa, a cantora está em coma desde 2021 Crédito: Reprodução / Instagram

Dobson Santos, marido da cantora gospel pernambucana Amanda Wanessa, foi filmado agredindo fisicamente o sogro, José Odilon da Silva Filho, dentro do Hospital Português, no Recife, na última quinta-feira (31). A artista, que está em coma desde 2021, havia sido transferida para a unidade e internada na UTI. >

As imagens da agressão foram registradas por familiares de Amanda e mostram Dobson desferindo um chute contra o pai da cantora, em meio a uma discussão com xingamentos como "idiota", "babaca" e "vagabundo". A irmã da artista gravou o vídeo durante o desentendimento, que ocorreu quando a família tentava acompanhar o atendimento médico de Amanda, mas foi impedida de permanecer no local.>

O episódio intensifica o embate judicial entre os pais da cantora e o marido, que detém atualmente a curadoria legal da artista. A família acusa Dobson de negligenciar o tratamento domiciliar de Amanda e afirma que ela vem sendo submetida a maus-tratos. Em nota, os familiares agradeceram o apoio do público e reiteraram o compromisso com o bem-estar da filha:"Apesar da adversidade vivida, a família mantém seu propósito inabalável: assegurar à Amanda todos os recursos humanos, afetivos e médicos necessários para que ela tenha, acima de tudo, paz, conforto e condições de recuperação.">

O caso foi registrado na Delegacia do Idoso, e a família pede que a situação seja tratada com seriedade e respeito.>

Em nota enviada à reportagem, Dobson Santos negou ter agido com violência e afirmou ser vítima de uma campanha difamatória. Ele alega que os vídeos divulgados nas redes sociais são "manipulados e descontextualizados" e foram publicados sem sua autorização, o que configuraria, segundo ele, uma grave violação de direitos fundamentais.>

“Idiota”, “babaca”, “vagabundo”! Com xingamentos como esses , o marido da cantora gospel pernambucana Amanda Wanessa, em coma há quatro anos, Dobson Santos, tentou agredir o pai da cantora no Hospital Português, no Recife, para onde ela foi transferida na quinta-feira… pic.twitter.com/XEWgfi1kHR — Ricardo Antunes (@blogricaantunes) August 4, 2025

"Não me intimidarei. Estou determinado a restabelecer a verdade com serenidade, responsabilidade e amparo na lei. Minha história, minha conduta e meu compromisso com a verdade falam por si", diz Dobson no comunicado.>

O empresário também anunciou que já adotou medidas legais, incluindo a solicitação das imagens completas ao hospital, a abertura de processos por calúnia, difamação e uso indevido de imagem, além de ações indenizatórias contra os responsáveis pela divulgação do material.>

Amanda Wanessa ganhou notoriedade no cenário gospel, somando milhões de visualizações no YouTube. Em janeiro de 2021, ela sofreu um grave acidente na rodovia PE-60, quando o carro que dirigia colidiu com dois caminhões. Desde então, a cantora está em estado vegetativo, sem sinais de consciência.>

