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Gospel

Lula sanciona lei que estabelece Dia da Música Gospel em 9 de junho

Em cerimônia, o presidente foi elogiado por Otoni de Paula, parte da bancada evangélica e ex-aliado de Bolsonaro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Outubro de 2024 às 08:42

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a sanção do Projeto de Lei n° 3090/2023, que institui o Dia Nacional da Música Gospel
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a sanção do Projeto de Lei n° 3090/2023, que institui o Dia Nacional da Música Gospel Crédito: Ricardo Stuckert/Divulgação
Em cerimônia, o presidente foi elogiado por Otoni de Paula, parte da bancada evangélica e ex-aliado de Bolsonaro
Em cerimônia no Palácio do Planalto na tarde desta terça-feira (15), o presidente Lula (PT) sancionou um projeto de lei que cria o Dia da Música Gospel, celebrado no dia 9 de junho.
Presidente Lula nesta terça (15) Ton Molina www.fotoarena.com.br **** Na ocasião, o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ), que faz parte da bancada evangélica e, anteriormente, foi aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), discursou e teceu elogios à gestão de Lula, que tem tentado se aproximar do eleitorado evangélico.
Otoni disse que discorda politicamente de Lula, e que a maioria dos evangélicos não apoiou o petista em 2022, mas que os evangélicos escolhem pautas com base em valores e crenças e que a igreja "não é de direita ou esquerda".
O parlamentar, ainda, elogiou as políticas sociais do governo Lula.
O projeto de lei do Dia da Música Gospel foi criado pelo deputado federal Raimundo dos Santos (PSD-PA), que é sanfoneiro e cantor gospel. A data foi aprovada pelo Congresso em agosto deste ano e teve apoio de diversos políticos de oposição ao governo federal, como a parlamentar Damares Alves (PL-DF).
No mês passado, Lula também sancionou o Dia Nacional da Pastora Evangélica e do Pastor Evangélico, a ser comemorado também em data próxima, no segundo domingo do mês de junho.

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