Manifestação cultural

Dia Nacional da Música Gospel: 5 artistas do ES para você conhecer

Figuras deste meio se apresentam em igrejas, praças e até concursos de televisão

Pela primeira vez no Brasil, celebra-se o Dia Nacional da Música Gospel neste dia 9 de junho. A data, escolhida em homenagem ao nascimento da missionária sueca Frida Vingren, foi instituída no calendário nacional em 2024, pelo Presidente Lula. >

Pensando nisso, HZ preparou uma lista com 5 artistas capixabas que cantam música gospel para você conhecer. >

Anderson Freire

Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, Anderson Freire já alcançou reconhecimento internacional, sendo indicado ao Grammy Latino em diversas ocasiões. O cantor e compositor tem mais de 1.500 canções escritas, com artistas como Aline Barros e Bruna Karla. Conheça: >

Gabi e Janderson

Anderson Andrade

O cantor Anderson Andrade se apresenta frequentemente em locais públicos, levando sua fé e música para diversos estados do Brasil. Anderson utiliza também de suas redes sociais para evangelizar.>

Lauriete

Lauriete é uma cantora e compositora da chamada música crista contemporânea. Dona de canções muito conhecidas do mundo gospel, como "As Sete trombetas", "Palavras", 'Igual não há" e muitas outras, ela se apresenta em diversos locais do Brasil. Conheça:>