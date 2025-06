Rock n' roll

Guns N' Roses fará cinco shows no Brasil em outubro e novembro deste ano

Grupo é composto pelo vocalista e pianista Axl Rose, o guitarrista Slash, o baixista Duff McKagan e, agora, Isaac Carpenter na bateria

A lendária banda de hard rock Guns N' Roses anuncia, nesta sexta-feira (6), cinco shows no Brasil em outubro e novembro . A turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" passa por Florianópolis, São Paulo, Curitiba, Cuiabá e Brasília.>