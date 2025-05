Em julho

Do forró ao rock: artistas capixabas são destaque no Fest Gastronomia

Este ano 12 novas atrações locais estreiam nos palcos do festival, ao lado de Toni Garrido e Paulo Ricardo. Veja programação musical

Publicado em 23 de maio de 2025 às 11:30

Naju, banda Pic Nic Dogs e Amanda Requião Crédito: @fabriciosaiter / Marcus Narizinho / Flaviene Costa

O Fest Gastronomia 2025 chega com um tempero ainda mais especial: a valorização da cena musical capixaba. A terceira edição do evento, que será realizada nos dias 11 e 12 de julho, no Clube Álvares Cabral, em Vitória, contará com 12 atrações locais se apresentando pela primeira vez no festival. >

São artistas e bandas com diferentes estilos musicais que dividem espaço com grandes nomes nacionais, como Toni Garrido, ex-vocalista do Cidade Negra, e Paulo Ricardo, ícone do rock brasileiro.>

Com entrada a preços acessíveis e uma experiência que une música, gastronomia, cultura e lazer, o Fest reforça seu compromisso em abrir espaço para talentos do Espírito Santo e fortalecer a cena local.>

Um festival com sotaque capixaba

Macucos cantará no Fest Gastronomia Crédito: Divulgação / André Leão / Braza Estúdio

Do samba ao soul, do forró ao pop, a diversidade musical capixaba vai ecoar pelos palcos do evento. Entre os estreantes estão nomes como Macucos, Pic Nic Dogs, Naju, Amanda Requião, Dennise Pontes, Pelissari, Ferna, Saulo Simonassi, Léo Norbim, Ubando, Samba do Nill e Marcos Bifão. >

Para Juliano, vocalista da Pic Nic Dogs, a estreia é um marco na trajetória da banda:>

É um dos pontos altos da nossa carreira. O Espírito Santo vive um momento muito bom com relação a eventos e palcos disponíveis, e nós estamos preparando um repertório especial para combinar com o nível do festival. Vai ser inesquecível

A artista Amanda Requião, que mistura ritmos do forró tradicional em sua apresentação, também celebra o espaço. “Estar no line-up com nomes nacionais renomados é uma honra imensa. Meu show será dançante, com muito xote, baião e xaxado. Quero complementar a experiência do público e marcar esse momento”, contou.>

Quem também faz sua estreia no Fest é a cantora Naju, conhecida por sua interpretação marcante das canções de Amy Winehouse. Para ela, o convite é uma oportunidade única:>

Toni Garrido e Paulo Gustavo farão show no Fest Gastronomia Crédito: Washington Possato / Isabella Pinheiro

“Me sinto honrada e animada em fazer parte de um evento tão especial. Música e gastronomia são experiências sensoriais que se complementam. Quero que as pessoas saiam do show com o coração quentinho”, disse.>

Naju destaca ainda a importância de espaços como o Fest Gastronomia: “A cena musical capixaba tem crescido muito e merece esse tipo de visibilidade. Eventos como esse ajudam a conectar artistas com o público e abrir novas oportunidades”.>

Programação musical

Sexta-feira (11/07):

18h – Naju (cover Amy Winehouse)

20h – Marcos Bifão

22h – Pelissari

20h30 – Ubando

23h30 – Saulo Simonassi – Show Divas (com Dona Fran e Larissa Pacheco) >

Sábado (12/07):

12h – Ferna

14h – 522

15h – Léo Norbim

16h – Pic Nic Dogs

18h – Dennise Pontes

20h – Macucos

21h – Amanda Requião

23h – Samba do Nill

23h30 – Trilha >

As atrações nacionais Paulo Ricardo (sexta) e Toni Garrido (sábado) encerram as noites do evento, que também contará com mais de 30 expositores da gastronomia capixaba, aulas-show, premiação HZ Gastrô, área kids e muito mais. >

Serviço – Fest Gastronomia 2025

Quando: 11 e 12 de julho

11 e 12 de julho Onde: Clube Álvares Cabral – Vitória/ES

Clube Álvares Cabral – Vitória/ES Ingressos: R$ 40 (meia e meia solidária por dia), R$ 70 (passaporte 2 dias)

R$ 40 (meia e meia solidária por dia), R$ 70 (passaporte 2 dias) Vendas: LeBillet

LeBillet Mais info: agazeta.com.br/festgastronomia e @festgastronomia >

