Fest Gastronomia terá show de Toni Garrido; ingressos já estão à venda

Ex-vocalista do Cidade Negra promete noite dançante com seu projeto Baile Free. Paulo Ricardo também se apresenta no evento, que acontece em julho

Publicado em 29 de abril de 2025 às 17:32

Em carreira-solo, Toni Garrido é a segunda atração musical confirmada no evento Crédito: Washington Possato

O Fest Gastronomia 2025, que acontece em julho no Clube Álvares Cabral, em Vitória, acaba de anunciar mais uma atração nacional: Toni Garrido, ex-vocalista da banda Cidade Negra. O cantor, compositor e multi-instrumentista vai agitar o evento no sábado, 12 de julho, com um show dançante e repleto de brasilidade. Paulo Ricardo sobe ao palco principal na sexta (11), para uma noite dedicada ao rock 'n' roll. >

Os ingressos já estão à venda pelo site LeBillet e custam R$ 40 por dia (meia entrada/meia entrada solidária) ou R$ 70 o passaporte que dá acesso às atrações do Fest tanto na sexta-feira quanto no sábado. Assinantes do Clube A Gazeta têm 20% de desconto na compra de qualquer ingresso e a entrada é gratuita para crianças e adolescentes de até 15 anos.

>

Show dançante

Com mais de 40 anos de carreira, Toni Garrido traz para o Fest o show Baile Free, lançado em 2022 para inaugurar uma nova fase em sua trajetória solo. No repertório, um mix de black music e eletrônica embala canções autorais, releituras e grandes sucessos dos tempos de Cidade Negra. >

Hits como “Girassol”, “A Sombra da Maldade”, “Estrada”, “O Erê” e “Solteiro no Rio de Janeiro”, assim como releituras de “Palco” (Gilberto Gil), “Lilás” (Djavan), "Saideira" (Skank) e “Pescador de Ilusões” (O Rappa) podem compor a set list, que propõe uma celebração da música brasileira em sua forma mais vibrante, dançante e universal. >

>

As demais atrações do line-up musical do Fest Gastronomia, que também terá shows de artistas capixabas, serão divulgadas em breve no HZ e no Instagram @festgastronomia.

>

Sobre o Fest Gastronomia

Criado por A Gazeta em 2023, o Fest Gastronomia é um evento multicultural que reúne restaurantes capixabas, chefs renomados de dentro e de fora do Estado, shows com artistas nacionais e locais, aulas de culinária, degustações, workshops sobre alimentos e bebidas, recreação infantil e várias outras atrações para toda a família. >

Um dos destaques é a cerimônia de entrega de troféus aos melhores restaurantes, cafés e docerias do Estado eleitos pelo público no 3º Prêmio HZ Gastrô, que também vai homenagear uma personalidade da gastronomia capixaba. >

3º FEST GASTRONOMIA

Quando: 11 e 12 de julho de 2025 (sexta e sábado)

Horários: sexta, das 17h às 2h; sábado, das 11h às 2h

Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória

Ingressos: R$ 40 (meia entrada por dia), R$ 40 (meia-entrada solidária por dia mediante doação de 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento) ou R$ 70 (passaporte para os dois dias de Fest Gastronomia). Vendas pelo site LeBillet. Clique aqui para comprar.

Mais informações: agazeta.com.br/festgastronomia e @festgastronomia

Realização: A Gazeta.>

