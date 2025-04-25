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João Gomes é atração confirmada em festa de Venda Nova do Imigrante

Programação também inclui Cleiton & Camargo, corrida, sorteios beneficentes e muita festa
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 16:00

O cantor João Gomes
O cantor João Gomes Crédito: Instagram/@joaogomescantor
Venda Nova do Imigrante vai comemorar em grande estilo seus 37 anos de emancipação política. A principal atração da celebração é o show nacional do cantor João Gomes, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman - o Polentão. A programação acontece entre 10 e 11 de maio, atividades cívicas, esportivas e musicais.
A abertura da festa será no sábado (10), com hasteamento da bandeira e a 6ª Corrida Kids às 8h, além da tradicional corrida rústica, com largada às 16h. A partir das 19h, os portões do Polentão estarão abertos para o público curtir os shows de Rato Ventania e Seus Canalhas, Raione, Taianna e, claro, o aguardado show de João Gomes, que promete lotar o espaço.
Cabe ressaltar que é preciso adquirir ingresso para curtir a programação do sábado (10), disponível através do site Zig Tickets, ou nos pontos de venda físicos em Venda Nova e Brejetuba (confira no final da matéria). O valor é de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).
No dia do evento, os ingressos estarão disponíveis na sede da Afepol a partir das 10 horas. Menores de 18 anos só poderão entrar acompanhados por um responsável legal, munido de documento e termo de autorização.
No domingo (11), Dia das Mães, a entrada é gratuita. A programação começa às 14h, com show da dupla Wagner e Edmar, seguido de um sorteio beneficente que distribuirá R$ 100 mil em prêmios. Às 18h, é a vez da dupla sertaneja Cleiton & Camargo subir ao palco. A banda local Os Breds encerra a festa.

Confira a programação completa

  • Sábado (10/05)
  • 08h: Hasteamento da Bandeira + Corrida Kids (em frente à Prefeitura)
  • 09h30: Sessão Solene da Câmara Municipal
  • 16h: Corrida Rústica (Polentão)
  • 20h: Show com Rato Ventania e Seus Canalhas
  • 21h30: Abertura Oficial
  • 22h: Show com Raione
  • 00h: Show Nacional com João Gomes
  • 01h30: Show com Taianna

  • Domingo (11/05) – Entrada Franca
  • 14h: Show com Wagner e Edmar
  • 16h: Sorteio Beneficente (Rotary Club, Apae, Pastoral da Saúde e Instituto Jutta
  • Batista da Silva)
  • 18h: Show Nacional com Cleiton & Camargo
  • 20h: Show com Os Breds

Serviço

  • Festa dos 37 anos de Emancipação Política de Venda Nova do Imigrante
  • Data: 10 e 11 de maio
  • Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman – Polentão – Venda Nova do
  • Imigrante
  • Pontos de venda presenciais
  • Venda Nova do Imigrante
  • Farmácia Santa Terezinha – Vila Betânea
  • Tanea Modas – Centro
  • Drogaria São João – São João de Viçosa
  • Merim material de construção – São João de Viçosa
  • Farmácia Santo Bento – Caxixe
  • Brejetuba
  • Farmácia Ponto Certo
  • Pontos de venda online: Zig Tickets

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