João Gomes é atração confirmada em festa de Venda Nova do Imigrante

O cantor João Gomes Crédito: Instagram/@joaogomescantor

Venda Nova do Imigrante vai comemorar em grande estilo seus 37 anos de emancipação política. A principal atração da celebração é o show nacional do cantor João Gomes, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman - o Polentão. A programação acontece entre 10 e 11 de maio, atividades cívicas, esportivas e musicais.

A abertura da festa será no sábado (10), com hasteamento da bandeira e a 6ª Corrida Kids às 8h, além da tradicional corrida rústica, com largada às 16h. A partir das 19h, os portões do Polentão estarão abertos para o público curtir os shows de Rato Ventania e Seus Canalhas, Raione, Taianna e, claro, o aguardado show de João Gomes, que promete lotar o espaço.

Cabe ressaltar que é preciso adquirir ingresso para curtir a programação do sábado (10), disponível através do site Zig Tickets, ou nos pontos de venda físicos em Venda Nova e Brejetuba (confira no final da matéria). O valor é de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).

No dia do evento, os ingressos estarão disponíveis na sede da Afepol a partir das 10 horas. Menores de 18 anos só poderão entrar acompanhados por um responsável legal, munido de documento e termo de autorização.

No domingo (11), Dia das Mães, a entrada é gratuita. A programação começa às 14h, com show da dupla Wagner e Edmar, seguido de um sorteio beneficente que distribuirá R$ 100 mil em prêmios. Às 18h, é a vez da dupla sertaneja Cleiton & Camargo subir ao palco. A banda local Os Breds encerra a festa.

Confira a programação completa

Sábado (10/05)

08h: Hasteamento da Bandeira + Corrida Kids (em frente à Prefeitura)

09h30: Sessão Solene da Câmara Municipal

16h: Corrida Rústica (Polentão)

20h: Show com Rato Ventania e Seus Canalhas

21h30: Abertura Oficial

22h: Show com Raione

00h: Show Nacional com João Gomes

01h30: Show com Taianna





Domingo (11/05) – Entrada Franca

14h: Show com Wagner e Edmar

16h: Sorteio Beneficente (Rotary Club, Apae, Pastoral da Saúde e Instituto Jutta

Batista da Silva)

18h: Show Nacional com Cleiton & Camargo

20h: Show com Os Breds

Serviço