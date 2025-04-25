João Gomes é atração confirmada em festa de Venda Nova do Imigrante

Venda Nova do Imigrante vai comemorar em grande estilo seus 37 anos de emancipação política. A principal atração da celebração é o show nacional do cantor João Gomes, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman - o Polentão. A programação acontece entre 10 e 11 de maio, atividades cívicas, esportivas e musicais.
A abertura da festa será no sábado (10), com hasteamento da bandeira e a 6ª Corrida Kids às 8h, além da tradicional corrida rústica, com largada às 16h. A partir das 19h, os portões do Polentão estarão abertos para o público curtir os shows de Rato Ventania e Seus Canalhas, Raione, Taianna e, claro, o aguardado show de João Gomes, que promete lotar o espaço.
Cabe ressaltar que é preciso adquirir ingresso para curtir a programação do sábado (10), disponível através do site Zig Tickets, ou nos pontos de venda físicos em Venda Nova e Brejetuba (confira no final da matéria). O valor é de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).
No dia do evento, os ingressos estarão disponíveis na sede da Afepol a partir das 10 horas. Menores de 18 anos só poderão entrar acompanhados por um responsável legal, munido de documento e termo de autorização.
No domingo (11), Dia das Mães, a entrada é gratuita. A programação começa às 14h, com show da dupla Wagner e Edmar, seguido de um sorteio beneficente que distribuirá R$ 100 mil em prêmios. Às 18h, é a vez da dupla sertaneja Cleiton & Camargo subir ao palco. A banda local Os Breds encerra a festa.
Confira a programação completa
- Sábado (10/05)
- 08h: Hasteamento da Bandeira + Corrida Kids (em frente à Prefeitura)
- 09h30: Sessão Solene da Câmara Municipal
- 16h: Corrida Rústica (Polentão)
- 20h: Show com Rato Ventania e Seus Canalhas
- 21h30: Abertura Oficial
- 22h: Show com Raione
- 00h: Show Nacional com João Gomes
- 01h30: Show com Taianna
- Domingo (11/05) – Entrada Franca
- 14h: Show com Wagner e Edmar
- 16h: Sorteio Beneficente (Rotary Club, Apae, Pastoral da Saúde e Instituto Jutta
- Batista da Silva)
- 18h: Show Nacional com Cleiton & Camargo
- 20h: Show com Os Breds
Serviço
- Festa dos 37 anos de Emancipação Política de Venda Nova do Imigrante
- Data: 10 e 11 de maio
- Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman – Polentão – Venda Nova do
- Imigrante
- Pontos de venda presenciais
- Venda Nova do Imigrante
- Farmácia Santa Terezinha – Vila Betânea
- Tanea Modas – Centro
- Drogaria São João – São João de Viçosa
- Merim material de construção – São João de Viçosa
- Farmácia Santo Bento – Caxixe
- Brejetuba
- Farmácia Ponto Certo
- Pontos de venda online: Zig Tickets