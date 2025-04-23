Festa da Penha: Flávio Venturini e Coral da Vale farão tributo ao Clube da Esquina

Flávio Venturini e Coral Jovem Vale Música revivem canções do Clube da Esquina na Festa da Penha Crédito: Anchell Fotografia / Divulgação / Mosaico Imagens

A maior festa religiosa do Espírito Santo, a Festa da Penha, será palco de mais um momento especial em sua programação cultural de 2025: o show do cantor e compositor Flávio Venturini ao lado do Coral Jovem Vale Música. O espetáculo gratuito acontece no próximo domingo (27), às 19h, no Parque da Prainha, em Vila Velha, e promete emocionar o público com um tributo ao icônico movimento Clube da Esquina, unindo diferentes gerações em uma celebração musical única.

A apresentação celebra os 50 anos de carreira de Venturini e presta homenagem ao Clube da Esquina, movimento musical mineiro que marcou gerações com sua sonoridade inovadora e poética. O show será dividido em blocos, reunindo momentos solo do artista e interpretações conjuntas com o coral, formado por 20 jovens de 16 a 25 anos, sob a regência do maestro Max Michel Alves.

O repertório inclui clássicos como “Céu de Santo Amaro”, “Maria Maria”, “Nascente” e “Todo Azul do Mar”, além de faixas icônicas dos álbuns Clube da Esquina (1972) e Clube da Esquina 2 (1978), de Milton Nascimento e Lô Borges. Ao final, artista e coral se unem em três canções, encerrando o espetáculo em clima de celebração e emoção.

Coral Jovem Vale Música Crédito: Gabriel Lordello

“A aproximação entre poesia e música e a opção por diferentes caminhos estruturais, musicalmente falando, estão entre as características que justificam a escolha desse trabalho. Milton Nascimento, os irmãos Borges e os outros artistas envolvidos estavam experimentando e criando novos timbres e sonoridades, e tudo se transforma num grande quadro sonoro que até hoje agrada aos ouvintes mais exigentes”, descreve o regente Max Michel Alves.

A apresentação faz parte da programação cultural da Festa da Penha, que este ano completa 455 anos e tem como tema “Com Maria, Peregrinos de Esperança”. A iniciativa conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e reforça o compromisso com o acesso à arte, à cultura e à valorização dos talentos locais.

Um tributo ao Clube da Esquina

Mais do que um show, o encontro celebra a fusão de gerações, estilos e histórias. O Clube da Esquina é reconhecido por sua inovação musical, mesclando elementos da música folclórica mineira e africana com bossa nova, jazz, rock, música clássica e sonoridades dos Beatles. Em 2022, o álbum homônimo foi eleito o melhor disco brasileiro de todos os tempos por especialistas em música, segundo enquete promovida pelo podcast Discoteca Básica.

Cantor Flávio Venturini Crédito: Anchell Fotografia/divulgação

O Coral Jovem Vale Música já apresentou esse repertório em outras ocasiões, como no Teatro da Ufes, na festa de 50 anos do bairro Mata da Praia, em Vitória, e no Cineteatro das Artes, em Vila Velha. Mas esta será a primeira vez que os jovens dividem o palco com um dos protagonistas do movimento mineiro.

“A Festa da Penha é parte da riqueza cultural capixaba, por isso é muito significativo para a Vale e o Instituto Cultural Vale serem parceiros dessa Festa, uma das mais antigas do país. Temos a alegria de contribuir também para uma programação artística totalmente gratuita, e convidamos a todos a vivenciar essa experiência única e transformadora”, destaca Luciana Gondim, diretora do Instituto Cultural Vale.

Sobre o artista

Mineiro de Belo Horizonte, Flávio Venturini integrou o grupo O Terço e foi um dos fundadores do 14 Bis, além de ter consolidado uma bem-sucedida carreira solo. Seu repertório reúne sucessos como “Princesa”, “Besame”, “Noites com Sol” e “Espanhola”. Atualmente, o cantor celebra suas cinco décadas de trajetória com a turnê “Minha História”, que reúne releituras de seus clássicos ao lado de grandes nomes da música nacional.

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