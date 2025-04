Cultura

Formemus 2025: festival abre inscrições para artistas independentes do Brasil

Festival capixaba convida projetos autorais de todo o Brasil para subir ao palc se apresentar diante dos principais nomes do mercado musical

Publicado em 19 de abril de 2025 às 10:00

Inscrições para showcases no Formemus 2025 já estão abertas Crédito: Cláudio Postay/Bruno Leão

A cena independente capixaba tem data e lugar marcados para pulsar: estão abertas as inscrições para as apresentações do Formemus 2025, um dos principais festivais-conferência de música do Brasil. >

Em sua sétima edição, o evento convida artistas e bandas autorais de todo o país a integrarem a programação oficial, entre os dias 28 e 30 de agosto, em Vitória. Se você tem pelo menos três músicas lançadas nas plataformas e está na ativa há mais de um ano, essa é a hora de mostrar sua arte no palco.>

As inscrições são gratuitas, feitas exclusivamente pelo site www.formemus.com.br, e vão até o dia 12 de maio. O edital completo e o formulário de inscrição também estão disponíveis no site oficial e nas redes sociais do festival.>

Uma vitrine para quem faz música com verdade

Os apresentações do Formemus são momentos de encontro entre criadores e profissionais do setor, entre música e mercado, entre a potência criativa e a presença ao vivo. Os artistas têm a chance de mostrar ao público - e a curadores, contratantes, jornalistas e representantes da indústria - o que os move.>

“O palco do Formemus é espaço de presença, escuta e transformação. É ali que a música se revela de verdade, com corpo, voz, suor e energia. É um convite para quem vive da criação e acredita na força do ao vivo”, diz a organizadora Simone Marçal. >

O que é preciso para se inscrever

Podem participar projetos autorais com pelo menos 12 meses de atividade, e que já tenham três músicas disponíveis em plataformas digitais. É necessário enviar materiais como links de áudio, vídeos de apresentações ao vivo, fotos de divulgação e portfólio atualizado.>

A curadoria será formada por profissionais do mercado musical e até nove projetos serão selecionados, com foco na diversidade de estilos e formações. Cada artista ou banda recebe ajuda de custo de R$ 2 mil e, no caso de grupos de fora do Espírito Santo, também terá direito a hospedagem para até quatro integrantes.>

Além das apresentações, os artistas escolhidos também terão acesso a toda a programação da conferência, incluindo rodadas de negócios, palestras, painéis e atividades formativas - fortalecendo sua presença no mercado e abrindo portas para novas conexões.>

