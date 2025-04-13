Abril celebra os povos indígenas com a presença de Ailton Krenak no ES

No mês dedicado à valorização dos povos indígenas no Brasil, abril ganha ainda mais força simbólica com a presença de um dos maiores pensadores indígenas contemporâneos no Espírito Santo. Ailton Krenak esteve em Vila Velha para participar da coletiva de imprensa que anunciou a programação de 2025 do Parque Cultural Casa do Governador. Na ocasião, apresentou o seminário “Desnaturada: Chamado Ancestral”, que acontece em maio e promete provocar reflexões profundas sobre a relação entre humanidade, natureza e ancestralidade.

Abril é o Mês dos Povos Indígenas — um período instituído para reconhecer a riqueza cultural, histórica e social dos povos originários do Brasil. Desde 2022, o dia 19 de abril passou a se chamar oficialmente Dia dos Povos Indígenas, numa mudança que busca deixar para trás estereótipos e afirmar a pluralidade e os direitos desses povos. O Espírito Santo, onde vivem comunidades Tupiniquim e Guarani, também carrega traços marcantes da presença indígena, desde nomes de cidades até expressões culturais.

É nesse contexto que se insere o seminário Desnaturada, idealizado e curado por Ailton Krenak, escritor, ativista ambiental e líder indígena reconhecido internacionalmente. O evento acontece nos dias 14, 15 e 16 de maio, no Bosque de Esculturas do Parque Cultural Casa do Governador, e propõe um ciclo de conversas, vivências e apresentações culturais com a presença de pensadores, artistas e lideranças indígenas e quilombolas.

Aílton Krenak durante evento no Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Vitor Jubini

Entre os convidados estão nomes como:

Sidarta Ribeiro , neurocientista e escritor, conhecido por suas pesquisas sobre o sonho, a consciência e os saberes ancestrais;

, neurocientista e escritor, conhecido por suas pesquisas sobre o sonho, a consciência e os saberes ancestrais; Nurit Bensusan , bióloga, escritora e especialista em biodiversidade e direitos socioambientais;

, bióloga, escritora e especialista em biodiversidade e direitos socioambientais; Fabio Scaran, artista e pesquisador capixaba, com forte atuação em temas ligados à cultura, natureza e território.