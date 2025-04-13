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Casa do Governador

Abril celebra os povos indígenas com a presença de Ailton Krenak no ES

O ambientalista esteve em Vila Velha e compartilhou ideais sobre futuros projetos que realizará no estado
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 13 de Abril de 2025 às 13:00

No mês dedicado à valorização dos povos indígenas no Brasil, abril ganha ainda mais força simbólica com a presença de um dos maiores pensadores indígenas contemporâneos no Espírito Santo. Ailton Krenak esteve em Vila Velha para participar da coletiva de imprensa que anunciou a programação de 2025 do Parque Cultural Casa do Governador. Na ocasião, apresentou o seminário “Desnaturada: Chamado Ancestral”, que acontece em maio e promete provocar reflexões profundas sobre a relação entre humanidade, natureza e ancestralidade.
Abril é o Mês dos Povos Indígenas — um período instituído para reconhecer a riqueza cultural, histórica e social dos povos originários do Brasil. Desde 2022, o dia 19 de abril passou a se chamar oficialmente Dia dos Povos Indígenas, numa mudança que busca deixar para trás estereótipos e afirmar a pluralidade e os direitos desses povos. O Espírito Santo, onde vivem comunidades Tupiniquim e Guarani, também carrega traços marcantes da presença indígena, desde nomes de cidades até expressões culturais.
É nesse contexto que se insere o seminário Desnaturada, idealizado e curado por Ailton Krenak, escritor, ativista ambiental e líder indígena reconhecido internacionalmente. O evento acontece nos dias 14, 15 e 16 de maio, no Bosque de Esculturas do Parque Cultural Casa do Governador, e propõe um ciclo de conversas, vivências e apresentações culturais com a presença de pensadores, artistas e lideranças indígenas e quilombolas.
Aílton Krenak durante evento no Parque Cultural Casa do Governador
Aílton Krenak durante evento no Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Vitor Jubini
Entre os convidados estão nomes como:
  • Sidarta Ribeiro, neurocientista e escritor, conhecido por suas pesquisas sobre o sonho, a consciência e os saberes ancestrais;
  • Nurit Bensusan, bióloga, escritora e especialista em biodiversidade e direitos socioambientais;
  • Fabio Scaran, artista e pesquisador capixaba, com forte atuação em temas ligados à cultura, natureza e território.
O seminário convida o público a refletir sobre o conceito de “desnaturalização” da vida — o afastamento entre os modos de viver da sociedade contemporânea e os ciclos naturais que sustentam a existência. A proposta é semear ideias para um futuro que respeite a ancestralidade, o meio ambiente e o equilíbrio entre os seres. Com entrada gratuita e 500 vagas por dia, as inscrições já estão abertas pelo site do Parque Cultural Casa do Governador.

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