Centro de Vitória ganha novo espaço cultural; veja programação

O espaço vai reunir clube de leitura, cineclube, editora de livros e ser a base da Combiousa Crédito: Fernand Vecci

O Centro de Vitória vai pulsar ainda mais cultura com a inauguração da Casa Cousa, novo espaço cultural da Editora Cousa, neste sábado (12), às 16h. A casa chega com tudo: vai reunir clube de leitura, cineclube, editora de livros e ser a base da Combiousa, a já conhecida kombi cultural que leva arte e literatura para os quatro cantos do Espírito Santo e estados vizinhos.

A Casa Cousa será dividida em dois ambientes: Caverna Turca, no térreo, e Terraço das Avencas, no andar superior. A programação de estreia terá a leitura do conto “As babas do Diabo”, do argentino Julio Cortázar, mediada pelo jornalista e escritor Caê Guimarães. "Em seguida, o CineCaverna exibe o clássico “Blow-Up”, do cineasta italiano Michelangelo Antonioni, seguido de debate com a cineasta Ursula Dart", diz o empresário Saulo Ribeiro.

Essa não é a primeira vez que a Cousa investe na criação de centros culturais. Em 2017, a editora inaugurou o Cousa Café-Bar, na Rua Sete de Setembro, também no Centro de Vitória. Em 2019, as atividades se expandiram com a mudança para o espaço Trapiche Gamão, na Rua Gama Rosa. Ainda nesse período, a editora também integrou o café cultural Jalan Jalan, na Praia do Canto.

Durante a pandemia, com as limitações impostas pelo distanciamento social, a Cousa adaptou sua atuação para ambientes abertos, investindo na Combiousa – uma kombi transformada em centro cultural itinerante. Com ela, passaram a ser realizadas atividades como venda de livros, saraus, oficinas, exibições de filmes e encontros literários em diversas cidades do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

De Vitória a Piúma

Além da nova casa na capital, a Cousa também está no litoral sul: Piúma é a sede jurídica da editora. "Os dois locais visam a missão de democratizar o acesso à literatura, fortalecendo ações culturais em cidades pequenas, onde os livros costumam chegar com mais dificuldade.

“Temos desenvolvido muitos projetos fora dos grandes centros. Levar a sede para Piúma é uma forma de reafirmar nosso compromisso com essas localidades e aproximar a literatura das pessoas”, explica Saulo Ribeiro, fundador da editora.

A Combiousa percorre diversos lugares do Espírito Santo Crédito: Nati Nobre

Em 2024, a Caravana Combiousa - Expedição Monte Aghá passou por Piúma e Anchieta, promovendo oficinas, festas literárias, shows e contação de histórias. O projeto resultou na publicação da Antologia Combiousa, reunindo autores locais em poesias e prosas que retratam a região com sensibilidade e força criativa.

O que vem por aí

Nos próximos meses, a Cousa dará início ao projeto Combiousa nas Escolas – Edição Sul, além de promover novas sessões do Cineclube Itinerante, com exibições em locais inusitados como postos de gasolina. E não para por aí: a ideia é criar um espaço cultural fixo também em Piúma, ampliando as fronteiras da cultura capixaba.

"A Casa Cousa chega como mais um passo nesse movimento que mistura arte, literatura e pertencimento. Um convite para mergulhar em boas histórias, bons encontros e novas possibilidades", finaliza o empresário.

Confira a programação

16h - Leitura do conto “As babas do Diabo”, Julio Cortázar.

Mediação de Caê Guimarães.

Terraço das Avencas





18h - CineCaverna exibe Blow-Up, de Antonioni.

Mediação de Ursula Dart.

Caverna Turca

Sobre os mediadores

URSULA DART

Sócia da Ladart Filmes, Ursula tem larga experiência na realização de obras audiovisuais atuando na área desde o início dos anos 2000. É Mestra em Comunicação e Territorialidades (Ufes) e especialista em Documentário de Criação (Universidade Autônoma de Barcelona, Espanha). Atualmente, está na direção executiva do Festival Movimento Cidade.





CAÊ GUIMARÃES

Escritor, poeta, jornalista e redator, Caê estreou em livro com “Por baixo da pele fria” (poesia, Massao Ohno Editor, 1997), relançado em 2013 na Catalunha como Per solta de la pell freda. Seu romance de estreia, “Encontro você no oitavo round” (Editora Record, 2020), foi o vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2020 e finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2021.

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