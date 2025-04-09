Cachoeiro de Itapemirim ganha documentário sobre a cena noturna LGBTQIAPN+

Cachoeiro ganha seu primeiro documentário sobre a cena noturna LGBTQIAPN+ Crédito: Reprodução/Instagram/@noitesproibidasoficial/@luzdelfuegocentrocultural/@cecc0n

A cena noturna LGBTQIAPN+ de Cachoeiro de Itapemirim será eternizada nas telas com o documentário “Noites Proibidas”, com gravações marcadas para este sábado (12), durante a festa Artpoc, às 22h, no Farra’s Club.

É a primeira vez que a história da comunidade queer da maior cidade do sul do Espírito Santo será contada sob a ótica de seus próprios protagonistas. O filme mergulha na trajetória do coletivo Noites Proibidas, criado em 2017 e responsável por movimentar a cena drag e LGBTQIAPN+ local com edições temáticas, marchas e ações culturais.

O documentário trará entrevistas com organizadores, artistas e frequentadores, revelando como o coletivo se tornou um símbolo de resistência, acolhimento e expressão artística no município que já revelou nomes como Roberto Carlos, Sérgio Sampaio e Luz Del Fuego.

Cachoeiro ganha seu primeiro documentário sobre a cena noturna LGBTQIAPN+ Crédito: Reprodução/Instagram/@noitesproibidasoficial/@luzdelfuegocentrocultural/@cecc0n

Dirigido por Júlio César - o mesmo de A Última Sala, curta documentário capixaba premiado -, o filme será gravado de forma imersiva, com imagens da festa Artpoc, registros de bastidores, camarins, performances e materiais de arquivo. O público está convidado a participar e contribuir com essa narrativa coletiva e histórica.

Atualmente conduzido por Avelã, a cremosa!, Renata Cordeiro e Claudia Voltz, o Noites Proibidas representa mais do que uma festa: é uma ocupação afetiva e política de espaços que, por muito tempo, foram negados à diversidade.

Sobre o coletivo Noites Proibidas

Nascido como um grito por liberdade e reconhecimento, o Noites Proibidas realizou 17 edições desde 2017, incluindo eventos como a Marcha do Orgulho LGBTQIA+ de Cachoeiro. Em 2022, o projeto passou por uma repaginação visual e conceitual, reafirmando seu compromisso com a celebração da diversidade e a ocupação simbólica de espaços públicos.

Cachoeiro ganha seu primeiro documentário sobre a cena noturna LGBTQIAPN+ Crédito: Reprodução/Instagram/@noitesproibidasoficial/@luzdelfuegocentrocultural/@cecc0n

Serviço