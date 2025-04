Sul do ES

Cineclubismo vai movimentar escolas públicas de Guaçuí com formação para estudantes

Estudantes serão capacitados para criar seus próprios cineclubes. Proposta visa estimular o olhar crítico e transformar o cinema em uma ferramenta pedagógica poderosa

Mais do que assistir a filmes, a proposta é estimular o olhar crítico e transformar o cinema em uma ferramenta pedagógica poderosa, conectada aos conteúdos escolares e aos desafios do mundo contemporâneo. Alinhando os temas dos filmes ao currículo, os cineclubes se tornam verdadeiros laboratórios de ideias, onde os alunos exercitam sua criatividade, expressam opiniões e desenvolvem o pensamento coletivo.>

Sobre o Cineclube Badaró

Fundado em 2009, o Badaró é um dos cineclubes mais atuantes do Espírito Santo, com atividades itinerantes em Guaçuí e região. Integra a OCCa – Organização dos Cineclubes Capixabas, e conta com três de seus membros na diretoria executiva da entidade, reforçando seu compromisso com a democratização do audiovisual.>