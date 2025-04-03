"A cultura é um direito, não um privilégio", diz Rita Von Hunty sobre festival na Serra

O Festival da Canção da Serra recebe nesta edição uma presença ilustre: Rita Von Hunty, artista, educadora e intelectual, que traz para o evento uma conversa sobre cultura, arte, gosto e sociedade. Em entrevista, Rita falou sobre a emoção de retornar ao Espírito Santo e sua relação com o estado e sua cultura. A artista fará uma palestra nesta sexta-feira (4), às 20h, em Nova Almeida.

"Eu fico muito honrada e muito contente de poder participar do festival, muito curioso também para conhecer a canção local", disse. Para sua participação, ela preparou uma conversa inicial ao lado de Thiagson, artista e doutorando em música, para discutir temas essenciais relacionados à arte e sociedade.

Conexão com o Espírito Santo

Sobre sua conexão com o Espírito Santo, Rita contou que já visitou o Estado diversas vezes e guarda grandes recordações. "Já visitei alguns pontos turísticos, tenho grandes amigos que moram aí, aliás, pretendo visitá-los". A artista revelou que já experimentou a famosa moqueca capixaba e adorou.

Rita Von Hunty participará de Festival da Canção da Serra Crédito: Carlos Sales / Léo Fagherazzi / CLAUDIA / Divulgação

"Gostei muito! Só evito falar isso em público porque, se eu falo da moqueca do Espírito Santo, ofendo a moqueca da Bahia (risos). Se falo da moqueca da Bahia, ofendo a do Espírito Santo. Então aceito todas, mas em off", falou em tom de brincadeira.

As memórias afetivas incluem momentos marcantes, como uma edição do Festival de Cinema de Santa Teresa (FECSTA), no qual dividiu palco com Elisa Lucinda. "Foi a coisa mais linda do mundo, e também com a Simone Mazzer, uma cantora que eu amo. Guardo esse dia pra sempre".

A importância do acesso à cultura

O Festival da Canção da Serra é gratuito e acessível, um espaço onde todos podem ter acesso à cultura. Para Rita, iniciativas como essa são fundamentais para democratizar o acesso à arte.

As indústrias culturais estão preocupadas com a produção e circulação de mercadorias, e a gente acaba vendo a cultura mais como um mercado do que como uma atividade humana essencial. Festivais gratuitos renovam nossa esperança de que o acesso à cultura é um direito civil, e não mercadológico

Por fim, Rita fez um convite especial para que o público compareça ao Festival da Canção da Serra e vivencie a potência da música local. Para ela, sua participação não é o mais importante, mas sim a oportunidade de encontro, troca de ideias e construção de pontes e diálogos. "O essencial é a experiência da canção local, já que a música é algo que acontece ao vivo, um jogo de relações único, naquele momento específico, e que nunca poderá ser reproduzido da mesma forma", concluiu.

Sobre o Festival

Criado em 2006, o Festival da Canção da Serra já contou com sete edições anteriores, sendo a última realizada em 2022 no formato virtual. Com histórico de público estimado em 20 mil pessoas, o evento busca agora se consolidar no calendário cultural da cidade, com apoio de políticas públicas de fomento à cultura.

A 8ª edição é uma realização da Nanda Produções, com apoio da Prefeitura Municipal da Serra, SETUR, Conselho Municipal de Cultura da Serra e financiamento do FUNCULTURA – Secretaria da Cultura do Espírito Santo, via Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

8º FESTIVAL DA CANÇÃO DA SERRA