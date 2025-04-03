‘Ainda Estou Aqui’ chega com exclusividade ao Globoplay neste domingo (6)

“Ainda Estou Aqui” retrata a emocionante história de Eunice Paiva e sua família durante a Ditadura Militar no Brasil

Após a trajetória histórica e de sucesso nos cinemas, com direito à conquista do Oscar inédito para o Brasil, o primeiro filme Original Globoplay, 'Ainda Estou Aqui', chega à plataforma neste domingo, dia 6.