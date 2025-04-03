‘Ainda Estou Aqui’ chega com exclusividade ao Globoplay neste domingo (6)

Após a trajetória histórica e de sucesso nos cinemas, com direito à conquista do Oscar inédito para o Brasil, o primeiro filme Original Globoplay, 'Ainda Estou Aqui', chega à plataforma neste domingo, dia 6.
Dirigido por Walter Salles, o longa colecionou quase 40 prêmios nacionais e internacionais e foi sucesso de bilheteria, com quase 6 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros.
Adaptado da obra de Marcelo Rubens Paiva, "Ainda Estou Aqui" é um filme que transcende uma narrativa familiar para se tornar uma representação profunda de um período sombrio da história brasileira. O longa, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, narra a história de Eunice Paiva, uma mãe que luta para manter a família unida após o desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva, sequestrado durante uma ditadura militar.