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Globoplay

‘Ainda Estou Aqui’ chega com exclusividade ao Globoplay neste domingo (6)

Dirigido por Walter Salles, o longa colecionou quase 40 prêmios nacionais e internacionais e foi sucesso de bilheteria, com quase 6 milhões de espectadores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 14:59

“Ainda Estou Aqui” retrata a emocionante história de Eunice Paiva e sua família durante a Ditadura Militar no Brasil (Imagem: Alile Dara Onawale | Divulgação)
“Ainda Estou Aqui” retrata a emocionante história de Eunice Paiva e sua família durante a Ditadura Militar no Brasil  Crédito: Alile Dara Onawale | Divulgação
Após a trajetória histórica e de sucesso nos cinemas, com direito à conquista do Oscar inédito para o Brasil, o primeiro filme Original Globoplay, 'Ainda Estou Aqui', chega à plataforma neste domingo, dia 6.
Dirigido por Walter Salles, o longa colecionou quase 40 prêmios nacionais e internacionais e foi sucesso de bilheteria, com quase 6 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros.
Adaptado da obra de Marcelo Rubens Paiva, "Ainda Estou Aqui" é um filme que transcende uma narrativa familiar para se tornar uma representação profunda de um período sombrio da história brasileira. O longa, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, narra a história de Eunice Paiva, uma mãe que luta para manter a família unida após o desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva, sequestrado durante uma ditadura militar.

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