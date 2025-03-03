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Melhor Filme Internacional

'Nós vamos sorrir. Sorriam!', diz Fernanda Torres após Oscar de 'Ainda Estou Aqui'

Atriz usou frase de Eunice Paiva, sua personagem, em publicação nas redes sociais e recebeu enxurrada de elogios
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Março de 2025 às 15:14

SÃO PAULO - "Nós Vamos sorrir. Sorriam!". Foi com a marcante frase de Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui" que Fernanda Torres se manifestou nas redes sociais após o longa vencer o Oscar de Melhor Filme Internacional.
A atriz publicou uma foto do envelope recebido pelo diretor Walter Salles no palco da premiação. "E o Oscar vai para... 'Ainda Estou Aqui'", diz a mensagem. Ela também compartilhou uma foto da estatueta.
Fernanda Torres usou as redes sociais para celebrar a vitória de 'Ainda Estou Aqui' Crédito: Reprodução
Na legenda, colocou a fala de sua personagem, Eunice Paiva, mulher que precisou reconstruir sua vida após ver seu marido ser preso e morto pela Ditadura Militar. "Nós Vamos sorrir. Sorriam!", diz ela aos filhos, ao serem fotografados para uma revista.
Fernanda não levou o prêmio de Melhor Atriz, dado a Mikey Madison. "Ainda Estou Aqui" também foi derrotado na categoria Melhor Filme, que premiou "Anora". Mas, a derrota parece irrelevante diante de tantos elogios escritos nos comentários.
"Estamos muito felizes e eu tô cheia de café. Não durmo 3 da manhã desde a quinta série. Obrigada por todas as alegrias que você nos deu, nos dá e já sei que dará", escreveu Tata Werneck. "O Oscar perdeu a chance de fazer história coroando sua atuação, Nanda. Mas que vitória é esse filme", comentou Tiago Iorc.

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