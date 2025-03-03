'Nós vamos sorrir. Sorriam!', diz Fernanda Torres após Oscar de 'Ainda Estou Aqui'

SÃO PAULO - "Nós Vamos sorrir. Sorriam!". Foi com a marcante frase de Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui" que Fernanda Torres se manifestou nas redes sociais após o longa vencer o Oscar de Melhor Filme Internacional.

A atriz publicou uma foto do envelope recebido pelo diretor Walter Salles no palco da premiação. "E o Oscar vai para... 'Ainda Estou Aqui'", diz a mensagem. Ela também compartilhou uma foto da estatueta.

Fernanda Torres usou as redes sociais para celebrar a vitória de 'Ainda Estou Aqui' Crédito: Reprodução

Na legenda, colocou a fala de sua personagem, Eunice Paiva, mulher que precisou reconstruir sua vida após ver seu marido ser preso e morto pela Ditadura Militar. "Nós Vamos sorrir. Sorriam!", diz ela aos filhos, ao serem fotografados para uma revista.

Fernanda não levou o prêmio de Melhor Atriz, dado a Mikey Madison. "Ainda Estou Aqui" também foi derrotado na categoria Melhor Filme, que premiou "Anora". Mas, a derrota parece irrelevante diante de tantos elogios escritos nos comentários.