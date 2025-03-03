Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Fernanda Torres parabeniza Mikey Madison por prêmio de Melhor Atriz no Oscar

Fernanda Torres parabeniza Mikey Madison por prêmio de Melhor Atriz no Oscar
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Março de 2025 às 12:40

Fernanda Torres parabeniza Mikey Madison por Oscar de Melhor Atriz
Fernanda Torres parabeniza Mikey Madison por Oscar de Melhor Atriz Crédito: Reprodução/X/@DEADLINE
Após perder o Oscar de Melhor Atriz para Mikey Madison, Fernanda Torres mostrou que não há espaço para rivalidade na premiação. Em um vídeo divulgado pelo portal Deadline, a brasileira aparece cumprimentando a vencedora e trocando gestos carinhosos com a atriz de Anora.
No registro, Torres dá os parabéns à jovem de 25 anos e chega a beijá-la no rosto. As duas ainda posaram para fotos ao lado do diretor Walter Salles, que comandou Ainda Estou Aqui, longa que garantiu ao Brasil sua primeira estatueta na categoria de Melhor Filme Internacional.
Grande destaque da noite, Anora, de Sean Baker, venceu cinco prêmios, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção. No longa, Madison interpreta Ani, uma stripper que vê sua vida mudar ao se envolver com o filho de um oligarca russo. Para o papel, a atriz mergulhou no universo das trabalhadoras sexuais, assistindo a documentários e visitando clubes. O filme está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Veja Também

Oscar 2025: 'Ainda Estou Aqui' é eleito melhor filme internacional

Atores de 'Ainda Estou Aqui' vibram na Sapucaí com vitória no Oscar

Walter Salles celebra Eunice Paiva ao vencer Oscar por 'Ainda Estou Aqui'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Oscar Fernanda Torres
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Skate em Vitória
Evento gratuito de skate movimenta Vitória com música e pôr do sol em Camburi
Imagem de destaque
5 formas de se conectar com a força dos Pretos Velhos
Os disparos de um ataque a tiros atingiram diversas casas na Rua Porto Alegre, em Palmeiras, na Serra
Jovem de 19 anos é assassinado após sair de distribuidora de bebidas na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados