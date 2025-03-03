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Atores de 'Ainda Estou Aqui' vibram na Sapucaí com vitória no Oscar

Humberto Carrão, Olivia Torres e Guilherme Silveira acompanham a celebração em camarote
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Março de 2025 às 00:55

Humberto Carrão (de azul, à frente) comemora prêmio para 'Ainda Estou Aqui' na Sapucaí
Humberto Carrão (de azul, à frente) comemora prêmio para 'Ainda Estou Aqui' na Sapucaí Crédito: Marlene Bergamo/Folhapress
Os atores Humberto Carrão, Olivia Torres e Guilherme Silveira, do elenco de "Ainda Estou Aqui", gritaram, vibraram e se emocionaram muito quando o longa foi anunciado como o vencedor na categoria de melhor filme estrangeiro do Oscar. Eles acompanham a celebração em um telão no camarote Folia Tropical, na Marques de Sapucaí.
Os três se emocionaram e se abraçaram. Ao fim, ao lado do público presente, comemoraram ao som da música "Brasil! Mostra a tua Cara", de Cazuza. Eram por volta das 23h15 quando os três e o público do espaço deixaram de acompanhar os desfiles das escolas de samba e se reuniram em frente ao telão para acompanhar a premiação.
A categoria de melhor filme estrangeiro ainda demoraria mais de meia hora para ser transmitida. Mas eles não arredaram o pé dali.
"Estou muito nervoso", disse Guilherme, que prometeu subir no palco e cantar e tocar para todos caso ganhasse. Durante a espera, o clima era de alegria, tensão e emoção.
Quando o filme "Emilia Pérez" foi anunciado como candidato em categoria anterior, os atores e o público presente vaiou. O longa francês era o principal concorrente do brasileiro.

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