Atores de 'Ainda Estou Aqui' vibram na Sapucaí com vitória no Oscar

Humberto Carrão (de azul, à frente) comemora prêmio para 'Ainda Estou Aqui' na Sapucaí Crédito: Marlene Bergamo/Folhapress

Os atores Humberto Carrão, Olivia Torres e Guilherme Silveira, do elenco de "Ainda Estou Aqui", gritaram, vibraram e se emocionaram muito quando o longa foi anunciado como o vencedor na categoria de melhor filme estrangeiro do Oscar. Eles acompanham a celebração em um telão no camarote Folia Tropical, na Marques de Sapucaí.

Os três se emocionaram e se abraçaram. Ao fim, ao lado do público presente, comemoraram ao som da música "Brasil! Mostra a tua Cara", de Cazuza. Eram por volta das 23h15 quando os três e o público do espaço deixaram de acompanhar os desfiles das escolas de samba e se reuniram em frente ao telão para acompanhar a premiação.

O elenco de Ainda Estou Aqui na Sapucaí comemorando a vitória de Melhor Filme Internacional. O GRITO DO HUMBERTO CARRÃO. #Oscars pic.twitter.com/Ez8MaYlwfw — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 3, 2025

A categoria de melhor filme estrangeiro ainda demoraria mais de meia hora para ser transmitida. Mas eles não arredaram o pé dali.

"Estou muito nervoso", disse Guilherme, que prometeu subir no palco e cantar e tocar para todos caso ganhasse. Durante a espera, o clima era de alegria, tensão e emoção.