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Oscar

Conan O'Brien faz piada sobre 'Ainda Estou Aqui' no Oscar 2025

Apresentador citou polêmicas envolvendo atriz espanhola e também o enredo de longa brasileiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Março de 2025 às 21:49

Conan O'Brien é o apresentador do Oscar 2025
Conan O'Brien é o apresentador do Oscar 2025 Crédito: ABC
Apresentador da 97ª edição do Oscar, o comediante Conan O'Brien faz piada sobre 'Ainda Estou Aqui'. "Ainda Estou Aqui fala sobre uma mulher que viu seu marido desaparecer. A minha esposa adorou e disse que queria que acontecesse com ela", disse ele.
Conan OBrien substituiu Jimmy Kimmel, que apresentou o prêmio nas últimas duas ocasiões.
O Oscar 2025 divulga os melhores do cinema em uma cerimônia na noite deste domingo. Este é um dia histórico para o Brasil, que concorre com Ainda Estou Aqui em três categorias - Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres).

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