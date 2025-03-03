Conan O'Brien faz piada sobre 'Ainda Estou Aqui' no Oscar 2025

Conan O'Brien é o apresentador do Oscar 2025 Crédito: ABC

Apresentador da 97ª edição do Oscar, o comediante Conan O'Brien faz piada sobre 'Ainda Estou Aqui'. "Ainda Estou Aqui fala sobre uma mulher que viu seu marido desaparecer. A minha esposa adorou e disse que queria que acontecesse com ela", disse ele.

Conan OBrien substituiu Jimmy Kimmel, que apresentou o prêmio nas últimas duas ocasiões.

O Oscar 2025 divulga os melhores do cinema em uma cerimônia na noite deste domingo. Este é um dia histórico para o Brasil, que concorre com Ainda Estou Aqui em três categorias - Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres).