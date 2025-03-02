Fernanda Torres brinca sobre expectativas: 'Acordei angustiada. Agora passou, estou ótima'

Fernanda Torres no tapete vermelho do Oscar 2025 Crédito: REUTERS/Aude Guerrucci/Folhapress

A atriz Fernanda Torres revelou seus sentimentos e expectativas para o Oscar, que ocorre neste domingo, 2, durante o tapete vermelho da premiação. Em entrevista à GloboNews, a intérprete de Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui destacou a importância do filme de Walter Salles.

"Eu acordei angustiada, é horrível. Agora passou, eu estou ótima", revelou. Ao ser perguntada sobre as expectativas para a cerimônia, Fernanda usou seu carisma para desconversar. "Ah, que expectativa... Vai dar uma volta!", brincou a atriz brasileira.

"Estou trabalhando para não ter expectativas e ela me pergunta como está a expectativa...", riu a atriz. Fernanda também falou sobre ter sido homenageada no carnaval de Olinda, sendo transformada em um boneco de Olinda. "Isso sim é consagração! Eu não estou acreditando. Hoje vi um túnel com as pessoas falando meu nome, é incrível.

Por fim, a artista ainda falou sobre a importância do longa e a recepção internacional que o filme vem recebendo. "Eu acho que esse filme fala dessa família que tentaram apagar da história. E aí, através da literatura do Marcelo e do filme do Walter, essa família voltou".

"Essa família é a alma do Brasil, é um lado amoroso, que ama cultura, liberdade, empatia. Essa família furou a bolha de ódio", comentou. "É um filme amoroso. É isso que as pessoas sentem. Eles [estrangeiros] vão ver o filme e sentem algo amoroso, algo que é parte da alma dos brasileiros."