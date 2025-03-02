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Tapete vermelho

Fernanda Torres brinca sobre expectativas: 'Acordei angustiada. Agora passou, estou ótima'

Em entrevista no tapete vermelho, atriz brasileira celebra ter sido transformada em boneco de Olinda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Março de 2025 às 20:56

Fernanda Torres no tapete vermelho do Oscar 2025
Fernanda Torres no tapete vermelho do Oscar 2025 Crédito: REUTERS/Aude Guerrucci/Folhapress
A atriz Fernanda Torres revelou seus sentimentos e expectativas para o Oscar, que ocorre neste domingo, 2, durante o tapete vermelho da premiação. Em entrevista à GloboNews, a intérprete de Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui destacou a importância do filme de Walter Salles.
"Eu acordei angustiada, é horrível. Agora passou, eu estou ótima", revelou. Ao ser perguntada sobre as expectativas para a cerimônia, Fernanda usou seu carisma para desconversar. "Ah, que expectativa... Vai dar uma volta!", brincou a atriz brasileira.
"Estou trabalhando para não ter expectativas e ela me pergunta como está a expectativa...", riu a atriz. Fernanda também falou sobre ter sido homenageada no carnaval de Olinda, sendo transformada em um boneco de Olinda. "Isso sim é consagração! Eu não estou acreditando. Hoje vi um túnel com as pessoas falando meu nome, é incrível.
Por fim, a artista ainda falou sobre a importância do longa e a recepção internacional que o filme vem recebendo. "Eu acho que esse filme fala dessa família que tentaram apagar da história. E aí, através da literatura do Marcelo e do filme do Walter, essa família voltou".
"Essa família é a alma do Brasil, é um lado amoroso, que ama cultura, liberdade, empatia. Essa família furou a bolha de ódio", comentou. "É um filme amoroso. É isso que as pessoas sentem. Eles [estrangeiros] vão ver o filme e sentem algo amoroso, algo que é parte da alma dos brasileiros."

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