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Fernanda Torres revela look Chanel para o Oscar 2025; veja

Atriz usa vestido da nova coleção da grife; ‘Ainda Estou Aqui’ concorre a três categorias no Oscar
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Março de 2025 às 20:14

Atriz usa vestido da nova coleção da grife; ‘Ainda Estou Aqui’ concorre a três categorias no Oscar
Atriz usa vestido da nova coleção da grife; ‘Ainda Estou Aqui’ concorre a três categorias no Oscar Crédito: REUTERS/Aude Guerrucci/Folhapress
Fernanda Torres passou pelo tapete vermelho do Oscar 2025 neste domingo, 2, e revelou o vestido escolhido para a cerimônia. A atriz usa um vestido Chanel customizado, inspirado em um modelo da coleção Primavera/Verão 2025.
Antes de passar pelo tapete vermelho, Torres publicou um vídeo no Instagram com uma prévia do visual, dirigido por seu marido, Andrucha Waddington. O styling da produção foi feito por Antonio Frajado, com maquiagem de Daniel Hernandez e produção fashion de Su Tonani.
Em Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva - mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva e viúva do ex-deputado federal Rubens Paiva. No longa biográfico, inspirado no livro homônimo escrito por Marcelo, acompanhamos a vida da família Paiva durante a ditadura militar. Quando o patriarca da casa é raptado pelo regime, cabe a Eunice manter sua família unida e lutar pelo esclarecimento do sumiço de seu marido.
A obra de Walter Salles se tornou um fenômeno de público e crítica, e já se consagrou como a quinta maior bilheteria na história do cinema nacional. O filme já levou mais de 5 milhões de espectadores aos cinemas no país, e é o primeiro a concorrer ao Oscar de Melhor Filme.

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