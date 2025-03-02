  • 'Torcendo pelo nosso cinema nacional', diz Roberto Carlos em homenagem à Fernanda Torres
Na torcida

'Torcendo pelo nosso cinema nacional', diz Roberto Carlos em homenagem à Fernanda Torres

Em suas redes sociais, o capixaba publicou uma foto com Fernanda Torres e desejou vitória ao Brasil na premiação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Março de 2025 às 19:14

Roberto Carlos anunciou sua torcida oficial para Fernanda Torres
Roberto Carlos anunciou sua torcida oficial para Fernanda Torres Crédito: Reprodução/Instagram/@robertocarlosoficial
Roberto Carlos entrou na torcida pelo Oscar 2025. Em suas redes sociais, o Rei publicou uma foto com Fernanda Torres e desejou vitória ao Brasil na premiação, que acontece neste domingo (2).
"Uma pausa no carnaval para torcer por Fernanda Torres e pelo nosso cinema nacional na festa do Oscar desta noite", escreveu o Rei nas redes sociais. "Ainda Estou Aqui" concorre aos prêmios de melhor atriz, melhor filme e melhor filme estrangeiro.
Roberto Carlos também aparece em "Ainda Estou Aqui". Sua música "É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo", do álbum "Carlos, Erasmo", de 1971, é trilha sonora do filme.
Em entrevistas recentes, Roberto afirmou que foi Fernanda quem sugeriu a faixa. "Meu agradecimento muito grande à Fernandinha Torres. Soube que foi ela que sugeriu essa canção para o filme de Walter Salles. Meu aplauso para Selton Mello, à querida Fernanda Montenegro e a todo esse grande elenco e equipe que contribuiu para esse grande sucesso no Brasil e no Mundo", falou Roberto.

