Carnaval

Totalmente homenageada: Fernanda Torres ganha boneco em Olinda

Em meio ao clima de festa pela indicação ao Oscar, Fernanda Torres ganhou mais uma homenagem: um boneco gigante no Carnaval de Olinda, em Pernambuco.

Os registros foram feitos pelos foliões que aproveitavam a festa de rua. Fernanda foi "eternizada" com o look que usava ao ganhar o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama, segurando uma réplica do prêmio.