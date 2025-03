Famosos

Agatha Moreira e Rodrigo Simas dão beijão em festa de Carnaval no RJ

Casal participou de uma festa de Carnaval no bairro Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Para a ocasião, eles investiram em looks parecidos, mas com cores diferentes

Publicado em 1 de março de 2025 às 10:43

Agatha Moreira e Rodrigo Simas Crédito: Reprodução/Instagram/@agathaamoreiraa

Agatha Moreira e Rodrigo Simas estão curtindo o Carnaval do Rio de Janeiro em clima de romance. Eles foram clicados aos beijos na noite de sexta-feira (28).>

O casal participou de uma festa de Carnaval no bairro Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Para a ocasião, eles investiram em looks parecidos, mas com cores diferentes.>

Enquanto Agatha usou um vestido vermelho, o marido usou uma mistura de prata e preto. Ele estava com uma maquiagem nos olhos, e ambos estão usando detalhes com dobras.>

Rodrigo, que também estava com uma maquiagem nos olhos, mostrou a preparação do casal em seu perfil nas redes sociais. Ele compartilhou um vídeo em que mostra Agatha se arrumando enquanto eles escutam a música "Beleza Rara", da Banda Eva.>

>

Este vídeo pode te interessar