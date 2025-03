Rio de Janeiro

Cristo Redentor recebe projeção com imagem do papa Francisco

Santuário pede orações ao pontífice, que está internado em um hospital de Roma com pneumonia dupla

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, recebeu na noite desta quinta-feira (27) uma projeção com imagens do papa Francisco, 88, que enfrenta uma pneumonia dupla e está internado há duas semanas no hospital Gemelli, de Roma.>