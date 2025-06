Horóscopo

Quais são os signos mais irritantes do zodíaco?

Descubra quais são os signos mais irritantes, por que eles tiram os outros do sério e como lidar com cada um com mais leveza

Publicado em 8 de junho de 2025 às 15:00

Quais são os signos mais irritantes do zodíaco? Crédito: Personare

Sabe aquelas atitudes que, sem querer, acabam tirando os outros do sério? Pode ser falar demais, ser teimosa(o) ou reclamar de tudo. Isso pode ter a ver com a posição de Marte no Mapa Astral. Com base nela, vamos conhecer os signos mais irritantes do zodíaco.>

Marte fala sobre como agimos, reagimos e entramos em ação no dia a dia. E isso inclui nossas motivações, nossos chiliques e, claro, nossos pequenos surtos.>

Neste artigo, vamos passear pelo lado mais “irritante” de cada signo em Marte. A ideia aqui não é apontar o dedo, mas entender melhor como cada um funciona – e como lidar com isso de forma mais leve.>

Afinal, todo mundo tem um Marte para chamar de seu. E, quando a gente entende o nosso, tudo fica mais fácil (até conviver com os dos outros).>

>

Marte no Mapa Astral

A posição de Marte no Mapa Astral revela como usamos nossa energia para agir, tomar decisões e enfrentar desafios. É esse planeta que mostra nosso estilo de iniciativa, como expressamos a vontade de conquistar algo e onde buscamos motivação no dia a dia.>

Além disso, Marte fala sobre como lidamos com conflitos e disputas, indicando o nosso nível de coragem, impulso e até de competitividade. Ele aponta as áreas da vida onde colocamos mais força, desejo e intensidade – e onde estamos dispostos a lutar pelo que queremos.>

Assim, entender Marte no seu mapa é uma forma de canalizar essa energia de forma mais consciente, seja para alcançar metas pessoais, seja para lidar melhor com os obstáculos do caminho.>

Como encontrar Marte no Mapa Astral>

Para descobrir se você está entre os signos mais irritantes, é preciso encontrar Marte no seu Mapa Astral. Veja como fazer:>

Inclua seus dados de nascimento, caso ainda não tenha cadastro.>

Na lista de planetas, procure por Marte.>

Confira em qual signo está Marte no seu Mapa. Por exemplo, a imagem abaixo revela uma pessoa com Marte em Gêmeos.>

Os signos mais irritantes do zodíaco

Em seguida, veja quais são os signos mais irritantes do zodíaco e como lidar com cada um deles.>

Marte em Áries: O explosivo sem filtro>

Quem tem Marte em Áries age primeiro e pensa depois. Se algo incomoda essas pessoas, você vai saber – bem alto e na hora. Impaciência é sobrenome, e esperar por algo é quase uma tortura.>

Nível de irritação: uma faísca e já está em chamas.>

Como lidar: seja direta(o). Elas respeitam quem não enrola e preferem tretas curtas a DRs eternas. Só evite pegar no pé, porque são pessoas com o pavio curto.>

Marte em Gêmeos: O multitarefa que fala sem parar>

As pessoas com Marte em Gêmeos estão sempre com mil ideias fervendo na cabeça… e fazem questão de contar TODAS ao mesmo tempo. Mudam de assunto no meio da frase, começam dez projetos e terminam meio, e ainda te interrompem com um “só mais uma coisa!”.>

Nível de irritação: parece que a mente delas tomou energético.>

Como lidar: dê espaço para o caos criativo deles, mas estabeleça limites de tempo nas conversas. Tipo: “cinco minutos para você me convencer dessa nova ideia maluca, tá?”>

Marte em Virgem: O fiscal da ação dos outros>

Nada escapa ao radar das pessoas com Marte em Virgem. Se algo está fora do lugar ou mal feito, elas vão apontar, mesmo que você não tenha pedido. Críticas vêm com boa intenção, mas cansam.>

Nível de irritação: uma planilha em forma de gente.>

Como lidar: mostre que você também tem um plano (mesmo que improvisado). Elas relaxam quando percebem que você tem algum controle da situação.>

Marte em Escorpião: O intenso dramático vingativo>

Pessoas com Marte em Escorpião são profundas e estratégicas – até demais! Guardam rancor, testam quem está em silêncio e, quando decidem se vingar, fazem isso em três atos.>

Nível de irritação: um reality show psicológico 24h.>

Como lidar: não minta e não jogue sujo. Mostre lealdade e elas vão te poupar do lado sombrio. Mas vacilou? Boa sorte!>

Marte em Sagitário: O sincerão que não sabe a hora de parar>

Ok, pessoas que têm Marte em Sagitário são divertidas. Mas também podem ser inconvenientes, falar sem filtro, não saber escutar “não” e fazer piada de tudo (inclusive do que não devia).>

Nível de irritação: o colega que virou coach espontaneamente.>

Como lidar: entre na vibe… até o limite. Depois, seja honesta(o) como elas e diga “isso passou do ponto”, pois são pessoas que respeitam franqueza.>

E os demais signos?

Não pense que escapou se seu Marte não está na lista! A verdade é que todos temos características que podem ser irritantes aos olhos de outras pessoas. Veja como os outros signos podem ser chatinhos de vez em quando:>

Marte em Touro: O teimoso zen (até demais)>

Quem tem Marte em Touro tende a fingir que não ouviu, empacar na própria opinião e parecer que age em câmera lenta. Você quer resolver, ele quer esperar o universo alinhar.>

Como lidar: pressão só piora. Respeite o tempo da pessoa, mas combine prazos ou objetivos claros. E leve um lanchinho que ajuda muito!>

Marte em Câncer: O passivo-agressivo dramático>

A pessoa com Marte em Câncer não enfrenta, mas faz cara de vítima. Ela pode guardar mágoas como quem coleciona figurinhas e usar o silêncio como arma mortal.>

Como lidar: valide os sentimentos dela, mas incentive a comunicação direta. E, sim, cuidado com chantagens emocionais disfarçadas de “só queria te contar como me sinto”.>

Marte em Leão: O que quer brilhar até na briga>

Pessoas que têm Marte em Leão brigam como quem dá show. Precisam ter razão, ser admiradas e que todo mundo veja como elas estão sendo injustiçadas.>

Como lidar: elogie antes de criticar e mostre que você está do lado delas (mesmo que não esteja tanto assim). Diplomacia é tudo!>

Marte em Libra: O indeciso que se irrita tentando agradar>

Marte em Libra pode fingir que está tudo bem, evitar conflitos a qualquer custo e demorar tanto para decidir que dá vontade de gritar. Mas se você pressiona, ele surta.>

Como lidar: dê opções claras e evite forçar escolhas. Se possível, ajude a enxergar que paz também é saber dizer “não”.>

Marte em Capricórnio: O chefe de tudo>

Quem tem Marte em Capricórnio tende a querer controlar, organizar, mandar e ver resultados. Se algo não está sob controle, essa pessoa entra em modo “projeto de dominação mundial”.>

Como lidar: mostre que você também é responsável. Elas amam gente que entrega e odeiam quem procrastina. Prove competência e você terá paz.>

Marte em Aquário: O do contra conceitual>

Pessoas com Marte em Aquário dizem que odeiam regras e agem como se estivesse dois passos à frente da humanidade. Podem ser teimosas só por ser diferente.>

Como lidar: não tente enquadrar. Dê liberdade para elas agirem em paz e convide para colaborar, não obedecer.>

Marte em Peixes: O que age com o coração (e um pouco de caos)>

As pessoas que têm Marte em Peixes costumam fugir dos conflitos, se enrolar nos próprios sentimentos e, às vezes, fazer drama para parecer que não fez nada errado.>

Como lidar: traduza as expectativas em gestos claros e seja gentil. Elas funcionam melhor com empatia do que com cobrança direta.>

Importante: tudo isso que falamos sobre os signos mais irritantes são tendências. Ou seja, não quer dizer que todo mundo com essa posição no Mapa Astral seja exatamente assim. Além disso, respeitar as diferenças e o jeitinho de cada pessoa é imprescindível! Ninguém é melhor ou pior que você! E é isso que faz a vida ser tão linda!>

