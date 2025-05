Astrologia

5 signos mais propensos a se casar em 2025

Neste ano, alguns nativos passarão por um período de maior inclinação para assumir compromissos sérios

Abaixo, a astróloga e psicoterapeuta Eunice Ferrari lista os signos com mais chances de dizer ‘sim’ diante do altar ainda este ano! >

1. Câncer

Naturalmente ligado à ideia de lar, família e construção de vínculos profundos, Câncer terá um impulso especial com Júpiter entrando em seu signo em junho. Este trânsito favorecerá a expansão emocional e o desejo de consolidar relacionamentos. Os cancerianos que já estão em um namoro ou noivado poderão sentir uma necessidade maior de oficializar a união por meio do casamento tradicional. >

2. Peixes

3. Touro

Regido por Vênus, Touro valoriza estabilidade e segurança emocional acima de tudo. Em 2025, muitos taurinos poderão colher os frutos de relações construídas com paciência e dedicação. Com Júpiter transitando em Câncer no segundo semestre, o desejo de constituir família e fortalecer os laços afetivos será intensificado. Casamentos e relações duradouras estarão no horizonte. >