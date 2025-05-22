3 signos mais afetuosos do zodíaco

Cada signo tem uma forma única de demonstrar afeto Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

Em 22 de maio é celebrado o dia do abraço. Neste contexto, algumas pessoas parecem ter nascido para oferecer um abraço reconfortante, um gesto de carinho inesperado e a certeza de que estarão ao nosso lado nos momentos mais difíceis.

Entre todos os signos, alguns se destacam pela forma única e intensa de demonstrar afeto, tornando-se referência quando o assunto é amor, cuidado e presença emocional. Por isso, a seguir, a astróloga Eunice Ferrari revela quais nativos carregam essa energia acolhedora. Confira!

1. Touro

Os nativos de Touro gostam de expressar carinho de forma tangível Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Regido por Vênus, o planeta do amor, Touro expressa carinho de forma tangível: pelo toque, pelo aconchego e pelo prazer nas pequenas coisas. Seja por meio de um abraço demorado, de uma refeição preparada com dedicação ou de um ambiente que transmita segurança, os taurinos demonstram afeto por meio dos cinco sentidos, tornando qualquer momento ao seu lado uma experiência única de conforto e estabilidade.

2. Câncer

Os nativos de Câncer demonstram carinho em gestos espontâneos Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Os cancerianos são mestres em demonstrar afeto. Sensíveis e profundamente emocionais, eles carregam um coração repleto de bons sentimentos e não escondem o que sentem. Seu carinho aparece em gestos espontâneos, seja em um abraço apertado ou naquela comida preparada com amor. O cuidado é uma extensão de sua essência.

3. Peixes

O carinho dos nativos de Peixes é intuitivo e quase mágico Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Peixes está entre os signos mais carinhosos do zodíaco por sua incrível capacidade de conexão emocional. Os piscianos entendem você sem que seja necessário dizer uma palavra e sempre têm algo sensível e reconfortante para compartilhar. Seu carinho é intuitivo , quase mágico, e sua presença transmite um tipo raro de acolhimento que faz com que tudo pareça melhor.