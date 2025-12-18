Diversão

Feiras de vinil e cerâmica, especiais de Natal e flash mobs nesta quinta (18) no ES

Quintou! O dia ainda conta com Orquestra da Quebrada, Clube Big Beatles, apresentação de música clássica e banda Fanfacongo

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 08:00

Especiais de Natal Recital de Natal do Instituto Cultural das Montanhas Com apresentações dos alunos do projeto Musicalização Agrícola e participação da Orquestra de Sopros das Montanhas, Orquestra das Montanhas e alunos da Orquestra Jônice Tristão, reunindo canções natalinas, temas de filmes e uma suíte inédita para orquestra de sopros. Horário: 19h. Local: Centro Cultural José Ribeiro Tristão. Endereço: Avenida Roberto Holunder, Campo Vinte, Afonso Cláudio. Entrada: gratuita.

Apresentações do Coral ArcelorMittal Celebra o Natal com repertório de clássicos natalinos, músicas contemporâneas e arranjos de jazz, sob regência dos maestros Adolfo Alves e Ângela Volpato. Quinta (18/12): às 19h, na Igreja Matriz de Santa Leopoldina (Rua Porfírio Furtado, Santa Leopoldina). Sexta (19/12): às 20h30, no Parque da Prainha (Centro, Vila Velha). Entrada: gratuita.

Cantata Coral Voz e Louvor. Horário: 19h. Local: Shopping Montserrat, piso L2. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada : gratuita.

Coral Vozes Apresentação natalina do Coral Vozes que Inspiram, projeto social da Imprensa Oficial do Espírito Santo formado por pessoas com deficiência visual, que leva ao público canções de Natal carregadas de emoção, inclusão e histórias de superação, dentro da programação do “Natal nos Jardins do Palácio Anchieta”. Horário: 18h. Local: Jardins do Palácio Anchieta. Endereço: Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Natal de Encantos - Orquestra da Quebrada Orquestra da Quebrada no Centro. Horário: 19h às 20h. Local: Praça Costa Pereira. Entrada: Gratuita.

Especial Feira Capixaba do Vinil Reunindo discos raros, clássicos e lançamentos em vinil para colecionadores e amantes da música analógica. Funcionamento: das 9h às 18h, de segunda a sábado, entre 15 e 20 de dezembro. Local: Espaço de Eventos do Masterplace Mall. Endereço: Reta da Penha, Vitória. Entrada: gratuita.

Feira de Cerâmica Artesanal Com exposição e venda de peças exclusivas produzidas por artesãos capixabas, valorizando a identidade cultural local. Funcionamento: das 10h às 20h, de 17 a 19 de dezembro (quarta a sexta-feira). Local: Espaço de Eventos do Masterplace Mall. Endereço: Reta da Penha, Vitória. Entrada: gratuita.

Flash Mobs Apresentação de Flash Mob na Ufes. Horário: 13h às 14h. Local: Restaurante Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Flash Mobs Apresentação de Flash Mob no Parque Moscoso. Horário: 19h às 20h. Local: Parque Moscoso. Endereço: Avenida Cleto Nunes, s/n - Centro, Vitória.

Banda Fanfacongo Evento com a Banda Fanfacongo da Apae Cariacica mistura de fanfarra, congo, maracatu e capoeira. Horário: 19h. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada: gratuita.

O Palco É Seu Noite “O Palco é Seu”, evento de comédia em formato aberto no Joker Comedy Bar, em que qualquer pessoa pode subir ao palco para apresentar stand-up e testar textos, em uma noite descontraída e interativa. Horário: 20h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: Rua Cabo Aylson Simões, 584, Centro, Vila Velha. Entrada : gratuita (retirada de ingressos antecipadamente).

Clube Big Beatles Clube Big Beatles no Sesc Glória. Horário: 20h. Entrada : Lets Events. Local: Teatro Glória, no Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428 Centro, Vitória.

Festival Beira-Mar de Teatro Primeiro festival de artes cênicas de Itapemirim, com espetáculos, performances, oficinas formativas, debates e atividades culturais gratuitas à beira-mar. Data: de 18 a 21 de dezembro. Horários: Programação diária a partir das 10h, com apresentações até 20h. Local: Praia de Itaoca, em frente à passarela das sombrinhas, Itapemirim. Entrada: Gratuita.

Música ao vivo Apresentação de música clássica Com violino, cello e piano, trazendo repertório instrumental para o público do shopping. Horário: às 18h. Local: Praça de alimentação do Masterplace Mall. Endereço: Reta da Penha, Vitória. Entrada: gratuita.

Misturadinho Festa Misturadinho, reunindo Misturado & Misturado, SambaDM + Samba Jr, Pagode & Cia, DJ Bero, DJ Lukão e DJ Fabrício. Entrada: R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP). Horário : abertura às 21h (pista free até 22h). Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória/ES.

Brizz Surf Fest Brizz Surf Fest com o show Dub’s Ruy – “Último Ato 2025”, encontro da cena reggae do Espírito Santo, em uma noite que mistura jazz e reggae. Horário: 20h (entrada a partir das 19h). Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 – Enseada do Suá, Vitória. Entrada: R$ 15.

Jazz na Curva Com Márcia e Victor. Horário: das 17h às 21h. Local: Clericot. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

Closy Com pop, electro, pop br e closy hits. Horário: a partir das 22h. Entrada: gratuita até 00h. Local: Bolt. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Rock Delas Com Cláudio Bocca e Saulo Simonassi. Horário: a partir das 21h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

Exposições Territórios Transplantados: a África que vive em nós A exposição reúne 42 obras inéditas e percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Funcionamento: das 10h às 18h, de terça a sexta; das 10h às 16h, aos sábados, domingos e feriados, até 4 de janeiro. Local: Museu de Arte de Espírito Santo (MAES). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Moderna Para sempre – Fotografia Mostra modernista brasileira composta por 43 obras de 24 artistas, com a curadoria de Iatã Cannabrava. Funcionamento: das 8h às 17h, até 27 de fevereiro. Local: Galeria Gabinete, Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

Diversão Fire Jump Parque de camas elásticas com parede de escaladas e diversas outras atividades divertidas. Ingresso: a partir de R$ 25 (15 minutos). Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.

WOW Park Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Parque do Tarzan Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.

