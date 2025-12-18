Editorias do Site
Polícia prende homem que perseguia Isis Valverde há mais de duas décadas

Investigações revelam que o homem contratou detetive particular para obter dados pessoais da artista

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 09:49

Isis Valverde afirmou que fotos em que aparece nua disponibilizadas na internet foram manipuladas por computador
Isis Valverde era perseguida por um homem há mais de duas décadas Crédito: Instagram@isisvalverde

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na terça-feira (16), um homem acusado de perseguir de stalkear a atriz Isis Valverde por mais de duas décadas. A ação foi conduzida por agentes da Delegacia Antissequestro (DAS) e ocorreu no condomínio onde a atriz mora, no bairro do Joá, na zona oeste da capital fluminense.

Segundo a corporação, o suspeito, que não teve o nome divulgado, vinha intensificando o comportamento invasivo desde janeiro deste ano, o que levou a atriz a procurar a polícia. A partir da denúncia, a DAS instaurou um inquérito e passou a monitorar as movimentações do homem, que tentou se aproximar da vítima em ao menos três vezes.

Em uma das tentativas, ele foi até o condomínio da atriz, mas conseguiu fugir antes da chegada dos policiais. Na tentativa mais recente, o homem voltou ao endereço e insistiu em ter contato com Isis. Desta vez, os policiais conseguiram agir e efetuaram a prisão em flagrante pelo crime de perseguição.

Segundo a nota divulgada pela polícia civil, as investigações apontam que o suspeito chegou a contratar um detetive particular para obter informações pessoais da atriz, como endereço e telefone. Em depoimento, ele teria admitido que a perseguia há mais de 20 anos, relatando diversas tentativas de aproximação ao longo desse período.

Em nota, Isis Valverde confirmou que foi informada sobre a prisão e agradeceu a atuação das autoridades. "Minha prioridade é a segurança da minha família e de todos ao meu redor", afirmou a atriz, agradecendo o trabalho da Delegacia Antissequestro.

O empresário Marcus Buaiz, marido de Isis, também se manifestou. "Graças à atuação rápida e eficiente da equipe do DAS, a investigação avançou com agilidade e resultou na prisão do envolvido. Todos estão bem", declarou.

  Viu algum erro?
  Fale com a redação

