Um dos mais prestigiados eventos de gravura contemporânea do mundo em exposição no ES

Gravura de Fernando Gómez Alvarez, Brasil: exposição fica aberta até 31 de janeiro. Crédito: Divulgação

O Sesc Glória recebe um dos mais prestigiados eventos de gravura contemporânea do mundo, “Gravuras do Mundo em Crise: Imprimindo Justiça”, que chega pela primeira vez ao Brasil, por meio de uma parceria inédita entre o Sistema Fecomércio-ES e o IPEP Índia.



Reunindo 36 obras de artistas de nove países, a exposição traz um potente recorte da gravura contemporânea dedicada a temas como justiça social, direitos humanos, crises ambientais e conflitos globais. Com curadoria de Saad Ghosn e participação do pesquisador e gravurista capixaba Fernando Gómez Alvarez, a mostra, que teve sua abertura no dia 28 de outubro, permanece aberta ao público até 31 de janeiro de 2026, com entrada gratuita.

Obra de Javier Rodriguez, do México. Crédito: Divulgação

Mais do que um panorama da arte gráfica mundial, a exposição propõe uma experiência crítica e sensorial. Além das gravuras, o visitante encontra matrizes originais de xilogravura e ensaios assinados por pensadores internacionais como Amrit Kartar e Michel Cassir, que ampliam a reflexão sobre o poder da arte como resistência e transformação social.

Gravura de Somnath Sarkar, da India. Crédito: Divulgação

Dividindo o espaço expositivo, a mostra “Confluências”, também com curadoria de Fernando Gómez Alvarez, apresenta 18 obras de artistas capixabas e brasileiros, de diferentes gerações, criando um diálogo entre a produção local, nacional e a cena internacional. A convivência entre as duas exposições evidencia a vitalidade da gravura no Espírito Santo e a força do território capixaba na construção de debates contemporâneos por meio da arte.

Oficinas e palestras gratuitas sobre gravuras

Obra de Sejal Kshirsagar, da India, integra exposição inédita no Sesc Glória. Crédito: Divulgação

Complementando o impacto das exposições acima, o Sesc Glória amplia o diálogo com o público por meio de uma programação educativa que reforça o papel da arte como ferramenta de reflexão e transformação social. A instituição promove oficinas e palestras gratuitas que aprofundam os temas apresentados pelas mostras e aproximam os visitantes dos processos criativos da gravura.

As atividades incluem oficinas práticas, que vão de técnicas simples, como carimbos, a processos históricos como a cianotipia, incentivando iniciantes e curiosos a experimentarem a linguagem gráfica.

Obra de Reinhardt Ngujo, das Filipinas. Crédito: Divulgação

A programação contempla diferentes faixas etárias, criando um espaço de aprendizado acessível e plural. Já as palestras expandem as discussões presentes nas exposições, abordando território, identidade, gênero, opressões e outras urgências contemporâneas.

Todas as atividades são gratuitas e possuem vagas limitadas, com retirada de ingressos pela plataforma Lets. Mais informações sobre as oficinas e a programação completa podem ser encontradas no link.

Arte para adiar o fim do mundo

A obra "Balsas ilegais na área Yanomami", de Claudia Andujar integra a série "Consequências do contato". Crédito: Divulgação

Em cartaz na FGV Arte até 21 de março de 2026, a exposição “Adiar o fim do mundo”, com curadoria de Ailton Krenak e Paulo Herkenhoff, propõe uma reflexão profunda sobre os impasses do nosso tempo. Inspirada no pensamento do líder indígena, ambientalista e filósofo Ailton Krenak, a mostra reúne mais de 100 obras e 10 jardins para abordar temas como devastação ambiental, crise climática, colonialismo, racismo estrutural e os conhecimentos dos povos originários.

Obra "Fundo do Mar", de Adriana Varejão. Crédito: Divulgação

Mais do que uma exposição, trata-se de um manifesto visual. Herkenhoff afirma que não se trata “sobre o fim, mas sobre a continuidade da vida”, compreendendo a arte como um território de insurgência e imaginação capaz de propor novas alianças entre corpo, natureza e espírito. Já Krenak reforça que adiar o fim do mundo é “um exercício de imaginação e de escuta”, um convite para reconhecer que a Terra também sente, sonha e fala — e que a arte pode reencantar essa relação.

Obra "A revolta das Jubartes 2023" de Denilson Baniwa. Crédito: Foto: Pedro Agilson

Com obras de nomes como Cildo Meireles, Anna Maria Maiolino, Adriana Varejão, Ernesto Neto, Claudia Andujar, Denilson Baniwa, Jaider Esbell, Berna Reale, Sebastião Salgado, Tunga, entre muitos outros, a coletiva reúne ainda 11 obras comissionadas especialmente para esta edição. O resultado é uma experiência poética e política que transforma a arte em espaço de alerta, afeto e futuro — um gesto de resistência diante da urgência climática e humana que atravessa o planeta.

Arte capixaba na França

Presença de Fernando Augusto Neto presença dele em Marseille retoma um diálogo iniciado em 2018, quando realizou sua primeira individual na mesma galeria. Crédito: Divulgação

A Galeria Art Dialogue, em Marseille, França, celebra seus 30 anos com uma programação especial: três exposições coletivas que reúnem 30 artistas que marcaram sua trajetória. A terceira e última mostra da série — inaugurada em 27 de novembro e em cartaz até 18 de dezembro — conta com a participação do artista capixaba Fernando Augusto Neto, que viajou à França com apoio do Funcultura/Secult-ES para acompanhar a montagem e a abertura da exposição.

O artista apresenta obras da série “Habitar”, composta por pinturas a óleo e desenhos que exploram interiores, cantos de parede, portas e janelas em tons delicados, investigando a relação entre corpo e espaço. É um trabalho que busca estados de serenidade e revela o ambiente doméstico como lugar de encontro entre percepção, memória e imaginação. “Uma casa, como uma casca de noz, pode conter um universo inteiro”, resume o artista.

O artista apresenta obras da série “Habitar”, composta por pinturas a óleo e desenhos . Crédito: Divulgação

A presença dele em Marseille retoma um diálogo iniciado em 2018, quando realizou sua primeira individual na mesma galeria, exibindo desenhos e aquarelas da série “Paisagens Amazônicas”, pesquisa que nasceu de viagens pela região e evoluiu da observação da paisagem para uma reflexão mais profunda sobre natureza e pertencimento. Hoje, as duas linhas de trabalho coexistem: a paisagem que se interioriza e o interior que se torna mundo, tensionando os limites entre ver, habitar e sentir.

