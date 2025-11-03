Isabela Castello
Isabela Castello
Isabela Castello, administradora e designer é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

Semana Criativa de Tiradentes 2025: uma celebração da criatividade brasileira

O encontro contou com a presença do designer Alexandre Rousset, do arquiteto Marcelo Bastos Alvarenga, fundador do Plau Arquitetura e sócio da Alva Design, da arquiteta e jornalista especializada em design Winnie Bastian, e de Glauciene Duarte

Publicado em 03/11/2025 às 11h06
Semana da Criativa de Tiradentes 2025
Música, dança e arte popular se misturaram num desfile que celebrou o Brasil profundo. Crédito: Divulgação

Estar em Tiradentes durante a Semana Criativa é mergulhar em um Brasil plural, feito de histórias, mãos e afetos. Em 2025, o festival chegou à 9ª edição e, mais do que nunca, confirmou-se como um território fértil da cultura e da criatividade brasileira.

Durante quatro dias, a cidade mineira recebeu aproximadamente 22 mil pessoas, entre elas, artesãos, designers, artistas e apaixonados por arte e design, em uma celebração intensa e vibrante da identidade nacional.

Com casarões históricos, instalações poéticas e conversas inspiradoras, a Semana Criativa mostrou por que se tornou uma das mais importantes plataformas da economia criativa do país, já que as ruas estavam tomadas por um público diverso, e a sensação era de que cada esquina guardava um encontro, uma descoberta, um convite à escuta.

Semana da Criativa de Tiradentes 2025
A cada edição, a Semana Criativa parece se reinventar sem perder a essência. Crédito: Divulgação

Um exemplo, foi a artista paraense Roberta Carvalho que emocionou com um projeto em que projeções luminosas transformavam árvores em seres híbridos, mesclando o humano e a natureza, chamado de Symbiosis. A instalação criou um diálogo poderoso entre tecnologia e ancestralidade. 

Um dos momentos mais aguardados do evento foi a palestra do fotógrafo Lufe Gomes. O auditório estava lotado e a energia do público era contagiante. Lufe conduziu uma conversa sobre o poder das histórias contadas pelas casas, objetos e pessoas, mostrando como olhar para o cotidiano com atenção e sensibilidade revela memórias, beleza e conexões profundas.

Já o estilista Mauricio Duarte, representante da nova geração amazônica, apresentou um manifesto sensível sobre moda e sustentabilidade, revelando como o diálogo com comunidades ribeirinhas inspira uma criação enraizada na floresta. 

Semana da Criativa de Tiradentes 2025

Semana da Criativa de Tiradentes 2025
Semana da Criativa de Tiradentes 2025. Divulgação
Semana da Criativa de Tiradentes 2025
Semana da Criativa de Tiradentes 2025. Divulgação
Semana da Criativa de Tiradentes 2025
Semana da Criativa de Tiradentes 2025. Divulgação
Semana da Criativa de Tiradentes 2025
Semana da Criativa de Tiradentes 2025. Divulgação
Semana da Criativa de Tiradentes 2025
Semana da Criativa de Tiradentes 2025. Divulgação
Semana da Criativa de Tiradentes 2025
Semana da Criativa de Tiradentes 2025
Semana da Criativa de Tiradentes 2025
Semana da Criativa de Tiradentes 2025
Semana da Criativa de Tiradentes 2025

Outro destaque foi a exposição Casa Bordada, organizada por Ronaldo Fraga, reunindo projetos desenvolvidos com comunidades de Minas Gerais e de Regência (ES). Durante oito anos, bordados, marcenaria, quintais e cozinhas se tornaram lugares de criação e memória, onde design e saberes ancestrais se encontram. Em Tiradentes, as peças mostram como o fazer manual é gesto de resistência e reinvenção, permitindo ao público conhecer e adquirir objetos que carregam identidade, pertencimento e narrativas coletivas.

Já o talk “O móvel como manifesto”, promovido pela Líder Interiores, trouxe uma reflexão sobre design, arquitetura e narrativas culturais. O encontro contou com a presença do designer Alexandre Rousset, do arquiteto Marcelo Bastos Alvarenga, fundador do Plau Arquitetura e sócio da Alva Design, da arquiteta e jornalista especializada em design Winnie Bastian, e de Glauciene Duarte.

A mediação ficou a cargo de Guilherme Leite Ribeiro, diretor criativo da Líder, e aprofundou o papel do móvel como objeto de expressão e identidade. Além das palestras, o Cortejo das Encantarias tomou as ruas de Tiradentes em um espetáculo de cores, sons e ancestralidade.

Semana da Criativa de Tiradentes 2025
Durante quatro dias, a cidade mineira recebeu aproximadamente 22 mil pessoas. Crédito: Divulgação

Música, dança e arte popular se misturaram num desfile que celebrou o Brasil profundo — aquele que canta, reza e cria com o coração. A cada edição, a Semana Criativa parece se reinventar sem perder a essência.

As imersões entre artesãos e designers continuam sendo o coração do projeto, e o resultado pode ser visto nas exposições, que traduzem em forma e textura o diálogo entre tradição e inovação. A sustentabilidade também manteve seu protagonismo, com o uso de copos reutilizáveis, a ampliação do Carona Criativa, e a oferta de diversos pontos de hidratação, oferecidos pela Electrolux, espalhados pela cidade — uma iniciativa simples e muito bem-vinda que evita o consumo desenfreado de copos e garrafas plásticas.

De dia ou à noite, o Espaço Festivo foi ponto de encontro certo. Entre o Palco Artesão, o Mercado Criativo e as festas sob o céu estrelado de Tiradentes, o clima era de celebração. Mais do que um evento, a Semana Criativa se firmou como um movimento que une mãos, mentes e territórios.

Semana da Criativa de Tiradentes 2025
Preservar o meio ambiente é preservar também o encanto que faz de Tiradentes um destino tão especial. . Crédito: Divulgação

Mas nem tudo são flores — e seria impossível deixar de observar dois aspectos que destoam do espírito contemporâneo e consciente que o festival inspira. O primeiro é o uso das charretes, ainda presente nas ruas da cidade. Como vegana e defensora da causa animal, aproximei-me de alguns cavalos e encontrei olhares cansados e corpos que pediam descanso.

Trata-se de uma prática de exploração que já foi abolida em tantas cidades e que não combina com o futuro que desejamos construir. Outro ponto que merece atenção é a ausência de um sistema de coleta seletiva de lixo em Tiradentes. Para uma cidade turística que atrai milhares de visitantes anualmente, essa é uma política urgente e necessária.

Preservar o meio ambiente é preservar também o encanto que faz de Tiradentes um destino tão especial. Voltei da Semana Criativa com o coração cheio de esperança. O evento segue mostrando que tradição e inovação caminham juntas — e que o Brasil, quando se reconhece em sua diversidade, é capaz de criar, emocionar e transformar. Resta torcer para que a cidade que acolhe tanta criatividade também evolua em consciência ambiental e respeito aos animais.

LEIA EM ISABELA CASTELLO

Cofundador da Furf, Maurício Noronha define design como "ponte entre a utopia e realidade"
O novo design brasileiro em Paris brilha em uma das maiores feiras do segmento
Exposições no Masp destacam relação entre arte, natureza e transformação ambiental
Designer de joias capixaba lança linha home folheada a ouro
Tramontina lança cadeiras com plástico reciclado de litorais

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Cultura

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.