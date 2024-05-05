Tramontina lança cadeiras com plástico reciclado de litorais

A fim de dar novo destino a uma parte dos resíduos retirados no litoral brasileiro, a Tramontina se uniu ao Grupo Clean Plastic e criou a nova linha Oceano +Clean Crédito: Tramontina/Divulgação

Todos os anos 8 milhões de toneladas de plástico invadem os oceanos, contribuindo para a previsão sombria de que até 2050 haverá mais plástico nos oceanos do que peixes. A fim de dar novo destino a uma parte dos resíduos retirados no litoral brasileiro, a Tramontina se uniu ao Grupo Clean Plastic, responsável pelo beneficiamento do material recolhido pela ONG Eco Local Brasil, que realiza mutirões de limpeza das praias, e criou a nova linha Oceano +Clean.

Uma parte da produção dos móveis foi remodelada para incluir o plástico retirado de áreas litorâneas em parte de sua composição. Outra parcela continua sendo fabricada com a matéria-prima tradicional. A coleção agrega valor ambiental, social e garante o bem-estar da vida marinha.

O material retoma seu ciclo de vida nas cadeiras Isabelle e Gabriela, ambas disponíveis nas cores preto, verde e azul.

Inicialmente, será lançado um lote piloto de 1 mil unidades de cada cor dos modelos, mas o objetivo é expandir a fabricação. Os produtos estão alinhados a uma demanda do consumidor contemporâneo por itens com procedência comprovada, sem abrir mão do apelo estético, durabilidade e qualidade. O plástico retirado das áreas litorâneas e usados na fabricação das cadeiras da linha Oceano +Clean tem 100% de rastreabilidade garantida.

Já à venda no e-commerce da Tramontina e nas lojas físicas oficiais da marca, as cadeiras são identificadas por uma tag em papel com o nome da coleção preso por um cordão de sisal. A embalagem também é ecológica, com uso reduzido de plásticos, caixa em papel 100% reciclado e papel protetor do produto em kraft.

O plástico retirado das áreas litorâneas e usados na fabricação das cadeiras da linha Oceano +Clean tem 100% de rastreabilidade garantida Crédito: Tramontina/Divulgação

O lançamento ocorreu no Dia Mundial da Terra e envolveu campanha com uso de computação gráfica. A campanha de lançamento da coleção, realizada pela agência W3Haus, envolveu estratégia de Fake Out Of Home (FOOH) , uma técnica que utiliza computação gráfica para simular ativações reais em espaços conhecidos. O objetivo é despertar a curiosidade sobre a veracidade da cena combinando realidade e manipulação digital.

Pela primeira vez na história da Tramontina foi utilizado esse recurso em um vídeo teaser que mostra imagens de garrafas em um ponto emblemático e querido pelos brasileiros, a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. O conteúdo pode ser conferido nas redes da Tramontina.

Projeto de retrofit é premiado no LIV Hospitality Design Awards 2023

A premiação destaca a reforma e ampliação do hotel histórico de Canela, na Serra gaúcha - primeiro sob a bandeira Kempinski na América do Sul Crédito: Divulgação

O projeto de retrofit do Kempinski Laje de Pedra Hotel & Residences, assinado pela Perkins&Will São Paulo, é um dos vencedores do LIV Hospitality Design Awards 2023, que celebra anualmente as melhores iniciativas em arquitetura de hospitalidade e design de interiores. A premiação destaca a reforma e ampliação do hotel histórico de Canela, na Serra gaúcha - primeiro sob a bandeira Kempinski na América do Sul.

O processo de remodelação parte da valorização das características naturais da região e dos traços arquitetônicos presentes no prédio histórico. E vai além, ao incorporar elementos contemporâneos, tecnologia de ponta e sustentabilidade.

Projeto de retrofit do Kempinski Laje de Pedra Hotel & Residences incorpora elementos contemporâneos, tecnologia de ponta e sustentabilidade Crédito: Divulgação

O prédio original foi concebido pelo arquiteto gaúcho Edgar Graeff e um dos poucos exemplares do modernismo no Sul. O retrofit é um projeto ambicioso, que manterá os traços arquitetônicos e características mais marcantes do prédio, acrescentando linhas modernas e contemporâneas ao seu visual, sem perder a identidade ou a integração com a bela paisagem do Vale do Quilombo.

A transformação do local tem assinatura também de Anastassiadis Arquitetos na decoração de interiores e do paisagista Sergio Santana.

Novo ensaio retrata as belezas naturais cariocas

Ensaio fotográfico retrata a arte integrada com a beleza do Rio de Janeiro Crédito: Mário Barila

O fotógrafo e ambientalista, Mário Barila, lança o seu mais novo ensaio fotográfico que retrata a arte integrada com a beleza do Rio de Janeiro, para financiar as causas socioambientais do Projeto Água Vida na região.

Produzido durante a sua breve passagem na capital fluminense, o novo acervo de Barila traz fotos que fazem reverência às belezas do Rio de Janeiro através do balé. Barila retrata as paisagens deslumbrantes da Praia Vermelha e do Pão de Açúcar, servindo de cenário e inspiração para a bailarina Laís Bueno, professora da tradicional escola Ballet Sandra Castro de Copacabana.

Com a leveza e movimentos graciosos de uma bailarina, Laís faz uma verdadeira declaração de amor às belezas do Rio, saudando o mar, a praia paradisíaca e o sol se pondo no final da tarde.

Laís Bueno faz uma verdadeira declaração de amor às belezas do Rio, saudando o mar, a praia paradisíaca e o sol se pondo no final da tarde Crédito: Mário Barila

As novas fotos complementam a coleção de fotos do Rio de Janeiro do Projeto Água Vida, que inclui retratos das principais atrações da cidade, como o Corcovado, o Cristo Redentor, Jardim Botânico e praias badaladas com futebol de areia, voos de parapente, surfistas e até uma bailarina que dança em meio ao público que contempla o mar ao entardecer.

O Projeto Água Vida foi criado em 2014 pelo fotógrafo e ambientalista Mário Barila. A iniciativa tem como objetivo desenvolver e realizar ações em prol da preservação e educação ambiental, além de resgate de cidadania, destacando a importância vital da água para a vida do planeta. As ações são financiadas com a venda de suas fotos e doações de parceiros.

Projeto Água Vida tem como objetivo desenvolver e realizar ações em prol da preservação e educação ambiental Crédito: Mário Barila