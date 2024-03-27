Maior festival urbano de design da América Latina traz homenagens e tendências

A mostra Brasil Design Talents nasceu do desejo de descobrir e promover jovens talentos do design nacional Crédito: Divulgação

O festival DW! Semana de Design de São Paulo é a maior feira urbana de design da América Latina e um dos mais importantes do mundo. A DW! 2024 aconteceu de 14 a 24 de março de 2024 em São Paulo e reuniu diversos eventos: palestras, visitas guiadas, exposições, instalações, intervenções artísticas e urbanas, seminários, feiras de negócios, prêmios, festas e lançamentos de produtos.

Arquitetura, arte, decoração, urbanismo, inclusão social, negócios, inovação tecnológica e outros temas da economia criativa: tudo isso tem vez e voz durante o evento.

Destacamos, nesta edição, alguns eventos da DW.

Milar comemora 70 anos

A Milar comemorou os 70 anos com uma exposição durante a DW! Semana de Design de São Paulo. Crédito: Divulgação

Há sete décadas fabricando mobiliários estofados com design assinado para as maiores marcas de decoração do país, a Milar comemorou os 70 anos com uma exposição sob curadoria da designer Roberta Banqueri, durante o DW! Semana de Design de São Paulo.

Tendo em sua história a participação de grandes nomes do design nacional, tais como: André Cruz, Lucas Takaoka, Sergio Fahrer, Lattoog, Pedro Mendes, Arthur Casas, Luciano Santelli, Alessandra Delgado, além do próprio Estúdio Milar e de Roberta Banqueri.

A marca traz a exposição Milar 70 anos, em um casarão modernista, no Morumbi, projetado pelo arquiteto Eduardo de Almeida, onde está exibida uma linha do tempo composta por mobiliários que contam a evolução da marca, das formas, acabamentos, texturas e cores de sofás, poltronas, pufes, mesas centro, lateral e aparadores.

Design gaúcho em São Paulo

Banco Aconchego, do designer gaúcho Tiago Braga, da Oiamo Design Crédito: Sabrina Gabana

O designer gaúcho Tiago Braga, da Oiamo Design, participou da DW! na Rosenbaum, lançando a coleção Savanas, inspirada no cenário costeiro do Rio Grande do Sul.

A coleção apresenta texturas criadas no tear manual, utilizando algodão reciclado proveniente de resíduos da indústria têxtil. Cuidadosamente bordadas à mão, as peças retratam as paisagens naturais e culturais do pampa gaúcho.

Tiago Braga também marcou presença na exposição “Um Lugar”, com o Banco Achego, como único representante do Rio Grande do Sul, entre 70 designers contemporâneos.

Novos Talentos

A mostra Brasil Design Talents nasceu do desejo de descobrir e promover jovens talentos do design nacional, oriundos de universidades e centros de ensino reconhecidos de todo o país.

A iniciativa, que conta com a curadoria do jornalista e crítico de design Marcelo Lima, busca também priorizar e difundir produtos criados com base em temáticas, materiais e/ou, técnicas de produção genuinamente brasileiras. Do D&D Shopping, a exibição segue para Milão, Itália, onde fará parte da edição comemorativa dos 25 anos do Salone Satellite.

A Luminária Orbe, da designer Julia Okada, foi uma das peças selecionadas para a mostra. A capoeira – expressão afro-brasileira que mescla dança, música, esporte, liberdade e resistência – inspira o projeto desta luminária de piso.

Dos elementos volumétricos que compõem a peça à escolha dos materiais de sua composição, tudo na Orbe remete a este símbolo intrínseco da cultura nacional. Roxinho, madeira brasileira, e Porunga, matéria-prima utilizada na construção de berimbaus, são as matérias-primas que dão vida ao objeto.

Matias Brotas dá início às comemorações de seus 18 anos

Obra de Sandro Novaes Crédito: Divulgação

A primeira exposição do ano de 2024 da Matias Brotas arte contemporânea inaugura as comemorações do aniversário de 18 anos da galeria e apresenta uma mostra inédita com dois artistas capixabas: “A Ambivalência dos Limites” com Sandro Novaes e Thiago Lessa.

A vernissage da exposição acontece dia 25 de março para convidados e a mostra abre ao público na terça, dia 26, às 17h, com bate-papo entre os dois artistas, João Wesley de Souza, que é professor do Centro de Artes da Ufes, e Flávia Dalla Bernardina, diretora artística da Matias Brotas.

Logo na entrada, o espectador é convidado a imergir na instalação “A temporalidade dos atos”, do artista Sandro Novaes, um emaranhado de linhas e traços que se cruzam e se refletem, composta por centenas de metros de linha, que instigam a curiosidade e o diálogo entre o espectador e a obra.

Obra de Thiago Lessa Crédito: Divulgação

A essência do trabalho de Sandro é propor uma experiência sensorial que transcende o visual para tocar o íntimo do observador. As obras dialogam com a materialidade e o efêmero, evidenciam a relação fenomenológica entre obra e observador, e exploram a narrativa do espaço e a travessia dos dilemas.

Em diálogo com a poética minimal e escultórica de Sandro Novaes, o espectador se depara com a série de pinturas figurativas “Universos oníricos”, do artista Thiago Lessa. Um convite para adentrar seu universo repleto de expressividade e nuances realistas.

Suas obras trazem figuras femininas de olhares profundos e propõem uma jornada de introspecção e diálogo com o íntimo. Uma certa dualidade humana opera ali logo na entrada, lidando com naturezas distintas e muitas vezes conflitantes, uma física e outra mental, espiritual.

Artista capixaba é indicado para o prêmio PIPA

Convite para exposição de Natan Dias em São Paulo Crédito: Divulgação

Natan Dias é um dos indicados ao Prêmio PIPA 2024, um dos mais relevantes prêmios brasileiros de artes visuais. O artista, nascido na cidade de Vitória, tem sua arte baseada na pesquisa do movimento de confluência dos materiais, das tecnologias e do deslocamento da memória no espaço-tempo.

Tudo isso se materializa na escultura, na serigrafia, na escrita e na arte digital. Junto ao ferro e através da geometria, compõe, projeta e executa obras em módulos de encaixe e desencaixe.

Atualmente, ele apresenta suas obras em grandes exposições em todo País. O artista participa da mostra “Dos Brasis – Arte e Pensamento Negro”, exposição aberta ao público sediada no Sesc Belezinho, São Paulo. A mostra é a mais abrangente exposição dedicada exclusivamente à produção de artistas negros já realizada no país.

As obras de Natan Dias também estão presentes na exposição Nordeste Expandido: estratégias de (re)existir que exibe recentes aquisições do Banco do Nordeste – BNB no Centro Cultural Banco do Nordeste em Fortaleza, no Ceará; na exposição Encruzilhadas da Arte Afro Brasileira, que acontece no Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB em São Paulo; e ainda na exposição permanente do Parque Cultural Casa do Governador, Vila Velha, Espírito Santo, onde exibe a escultura monumental Movimento a Tecnologia.

Também participa do 33° Programa de Exposições do Centro Cultural de São Paulo, que conta com um espaço instalativo do artista composto por cinco obras de sua série Movimento.

Amazônia inspira coleção

A Coleção Vozes foi inspirada na Amazônia, onde a natureza e a arte se encontram, criando padrões únicos de MDFs Crédito: Divulgação

A Placas do Brasil (ES), indústria brasileira especializada na produção de painéis de MDF de alta qualidade, produzidos com madeira de eucalipto procedente de florestas 100% renováveis, apresenta sua nova coleção.

A Coleção Vozes foi inspirada na Amazônia, onde a natureza e a arte se encontram, criando padrões únicos de MDFs. As vozes que vêm da mata, da terra, do ar e do rio, que são as verdadeiras almas que habitam a floresta são o partido para a criação da nova coleção.

Entre os padrões, há acabamentos inovadores como o padrão Peroba do Brasil criado a partir da reprodução fiel da textura e dos veios da madeira. E o escaneamento real da pele do gigante da Amazônia, o peixe Pirarucu, está representando no padrão Rio Negro, no tom escuro e no padrão Amazonas, no tom claro.