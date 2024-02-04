Abimad e Vitoria Stone Fair movimentam mercado de arquitetura e decoração

A Mesadeira, assinada pelo Furf Design Studio para a Móveis James, é uma fusão estética entre mesa e cadeira Crédito: Cleber de Paula/Divulgação

Para muitos brasileiros, o ano só começa depois do carnaval. Essa é uma máxima que escutamos com frequência. Mas para os segmentos de móveis e de rochas naturais, o ano começa antes. Já começou. A feira da Abimad e Vitoria Stone Fair movimentaram o mercado da arquitetura e decoração, com seus lançamentos de produtos e tendências para os segmentos.

Feira de móveis e decoração

Abrindo o calendário nacional dos eventos de design e interiores, a Abimad'37 apresentou produtos, lançamentos e as tendências do setor de mobiliário e decoração. Mais de 130 expositores participaram da feira, que é considerada a principal do setor na América Latina.

A Mesadeira, assinada pelo Furf Design Studio para a Móveis James, é uma fusão estética entre mesa e cadeira, com a funcionalidade de uma mesa de apoio. Foi uma das peças eleitas do Best in Show nesta edição.

A Mesa Salinas foi inspirada nas paisagens das salinas do Rio Grande do Norte, fazendo alusão aos seus lagos. Composta por bandejas removíveis proporcionando uma experiência interativa e funcional. Assinado pelo designer Kleber Alves para a empresa By Poli.

A linha Guaraíras, assinada pelo designer Kleber Alves, para a empresa Dibrianza, foi inspirada na paisagem da Lagoa Guaraíras localizada no município de Tibau do Sul, no Estado do Rio Grande do Norte. A lagoa ocupa uma área de aproximadamente 2.270 hectares e desempenha um papel importante no equilíbrio ecológico da região, servindo de habitat para diversas espécies de peixes, crustáceos, moluscos e aves.

Criação do designer Savio Mendes, o sofá Atol foi inspirado nos atóis, ilhas que se desenvolvem ao longo de milênios como resultado da interação entre o tempo e a intervenção humana. A peça reflete, de maneira delicada e poderosa, a incrível capacidade da natureza de se adaptar aos desafios. Com linhas orgânicas, ele se adapta de maneira harmoniosa e valoriza os mais variados ambientes.

A Poltrona Aruana leva a assinatura da designer Larissa Batista, para a SOL Studio. Reimaginada com um toque contemporâneo, a poltrona é uma homenagem à época dourada do design de interiores. Seu visual nostálgico traz à mente a elegância peculiar dos estofados da década de 70.

Tendências da Abimad

Feira de rochas ornamentais

Abrindo o calendário mundial de eventos para o setor de pedras naturais, a Vitoria Stone Fair reuniu, de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, no Pavilhão de Carapina, na Serra, diversas novidades em máquinas, insumos e pedras naturais.

Um dos lançamentos tem inspiração no famoso pintor holandês Vincent Van Gogh. É o Vincent Black, da Pedra do Frade Export, um granito preto, com desenhos marcantes e vivos na cor branca, criando uma composição atemporal que promete surpreender o mercado, aliando beleza, qualidade, durabilidade e resistência. O material é extraído das majestosas montanhas capixabas, localizadas no município de Rio Novo do Sul.

A Vitoria Stone Fair foi realizada no Pavilhão de Carapina, na Serra Crédito: Divulgação

A aposta da Evo Mineração, localizada na Bahia, é o Mármore Evo Black Absoluto. Já a Rogran, com sede em Castelo, aposta na beleza do Maori, um granito preto com feldspatos brancos, considerado exótico, e que vem chamando muita atenção na sala de embarque do aeroporto de Vitória, onde foi aplicado como piso em uma cafeteria. Esse material é 100% capixaba e está sendo muito desejado por compradores dos EUA, México, Itália e China.

Inspirado no diamante mais caro do mundo, o destaque da Santo Antonio Stones foi o Crystal de Quartzo Cullinan. Composto por turmalina negra, cristais de quartzo, moscovita e outros minerais raros, é uma verdadeira representação de todas as riquezas minerais encontradas na exuberante paisagem natural brasileira. É um cristal de quartzo translúcido com luxuosos veios escuros sobre um fundo branco puro, trazendo sofisticação natural a estilos arquitetônicos que vão do clássico ao contemporâneo.