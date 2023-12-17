Pedro Ariel, curador da CasaCor, conta sobre o universo criativo na arquitetura





Obviamente, quanto mais tempo de estrada, mais referências você tem. E, se possível, tentar organizar essas referências. Você pode ir selecionando por pastas, tem aplicativos que ajudam a fazer isso.





Meu acúmulo de referências está em revistas, livros de arquitetos que me interessam. A gente vai acumulando e organizando essas referências. Então, sempre que eu preciso começar um trabalho, que é quando você precisa acionar o seu processo criativo - diante de uma folha em branco, diante de uma tela de computador em branco - eu busco essas referências.





Eu gosto de passar um tempo sentado, às vezes no chão, no tapete da sala, folheando livros. A minha biblioteca é uma loucura de tanto livro! E livros de Arquitetura em geral são grossos, grandes, pesados, lindos, com fotos.





Então, a depender do briefing, do que eu vou fazer, eu gosto de folhear livros. Eu me dedico pelo menos umas duas horas, antes de dar o primeiro traço.

Eu acho que processo criativo é o seguinte: a gente faz isso automaticamente, conscientemente ou não. É você armazenar uma série de referências. É ir acumulando essas referências.