Centro Brasil Design anuncia os vencedores do Design for a Better World Award 2023

Premiação destaca as melhores soluções de design que impactam a sociedade de maneira positiva Crédito: Divulgação

De todas as notícias que divulguei na coluna, talvez, essa seja uma das que me deu mais satisfação. Divulgar iniciativas que ajudam a transformar o nosso mundo faz parte do meu propósito de disseminar o bem e o belo.

E esta premiação é maravilhosa, divulgando iniciativas incríveis para a construção de um mundo melhor.

O Centro Brasil Design anunciou, nesta quinta-feira (30), os vencedores do Design for a Better World Award 2023. Foram 51 projetos laureados na premiação brasileira que destaca as melhores soluções de design que impactam a sociedade de maneira positiva em busca de um mundo melhor.

A solenidade de premiação foi conduzida pelo Centro Brasil Design, que promove o evento, e pelo designer Gustavo Greco, à frente da Greco Design, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba.

A terceira edição do Design for a Better World recebeu 319 inscrições, vindas de todo o Brasil e do exterior. Os projetos premiados representam 19 cidades brasileiras e nove estados, e mostram a diversidade e potencial do design por todo o país. Também foi premiado um projeto internacional de Uxbridge, no Reino Unido.

Troféu Curupira, a estatueta do DFBW Award, que neste ano foi personalizada pela designer Ana Couto Crédito: Divulgação

Os premiados foram agraciados com o Troféu Curupira, a estatueta do DFBW Award, que neste ano foi personalizada pela renomada designer Ana Couto, fundadora da agência homônima. Com o tema “Retomada”, a estatueta deste ano é inspirada nos tradicionais mantos feitos por meio de uma técnica ancestral do povo tupinambá com as penas vermelhas da ave guará, o Manto Tupinambá.

O juri multidisciplinar composto por 24 especialistas do Brasil e do exterior avaliou projetos de quatro áreas de atuação: design de produtos, serviços e embalagens; design gráfico, digital, UX/UI e comunicação; arquitetura e cidades; e conceito.

Foram analisadas questões como uso de processos mais limpos e de menor impacto, eficiência na produção e logística, redução no uso de matéria-prima, redução de resíduos, reuso da água, reciclabilidade e reutilização, eficiência energética, economia circular, rastreabilidade, inclusão, democratização e acessibilidade.

Todos os projetos inscritos receberam o feedback do juri contendo a pontuação detalhada conforme o critério de avaliação e comentários dos jurados. O documento tem como propósito apontar oportunidades de melhorias para os participantes, além de ressaltar a transparência do processo de avaliação

Confira alguns dos premiados

URNA NAVEGAR - Mush e Furf Design Studio

Urna é inspirada na famosa citação de Fernando Pessoa “navegar é preciso” Crédito: Divulgação

Navegar é uma revolucionária urna funerária feita de um dos biomateriais mais sustentáveis disponíveis no mundo hoje, o micélio, que pode se dissolver na água ou na terra, transformando-se em um fertilizante natural. A urna oferece uma alternativa poética e ecologicamente consciente para um momento delicado, além de ser mais acessível que as urnas tradicionais, de metal.

Inspirada na famosa citação de Fernando Pessoa “navegar é preciso”, proporciona uma última jornada leve e significativa, em harmonia com a natureza. A urna se dissolve apenas em meio a condições da natureza, ou seja, caso a família opte por expor em casa ou guardá-la, ela é altamente resistente e durável, sem data de expiração. A combinação única de biomaterial biodegradável e design criativo a torna uma solução inovadora no campo funerário.

TAPEÇARIA FLORESTA EM FESTA - Trapos e Fiapos, Coletores das Fibras na Cidade de Campo Maior e Tecedores de Tranças de Taboa.

Fibras de algodão, buriti e taboa são incorporados à tapeçaria, oferecendo uma textura ímpar e durabilidade de até 10 anos Crédito: Divulgação

Essas tapeçarias artesanais não apenas embelezam ambientes, mas também carregam uma narrativa social e ecológica. Feitas à mão por artesãos da comunidade rural de Santa Rita, em Teresina (Piauí), essas peças transformam vidas ao impulsionar o desenvolvimento econômico da região, mantendo viva a tradição ancestral da tecelagem e respeitando o ambiente natural ao redor.

Além de criar artes únicas, o projeto proporciona emprego digno, melhorias habitacionais e educacionais para mais de 60 famílias. A partir de um ecossistema sustentável, fibras de algodão, buriti e taboa são incorporados à tapeçaria, oferecendo uma textura ímpar e durabilidade de até 10 anos. As peças possuem cores, formas e desenhos que transmitem brasilidade e podem ser usadas no chão ou parede, levando personalidade para qualquer espaço.

HOGAR – Ola Luminárias Acústicas e Mush Eco

Luminária é pensada em seu ciclo completo de existência Crédito: Divulgação

A luminária Hogar é uma peça de design pensada em seu ciclo completo de existência. Suas cúpulas resistentes e duradouras são feitas com micélio (parte vegetativa da colônia dos cogumelos), que é 100% biodegradável quando está em contato direto com solo ou água. A luminária biodegradável cria uma experiência de reaproximação com a natureza por meio das características naturais do micélio presentes na peça, que incluem texturas e até um suave aroma.

Seu formato foi definido com base em três critérios de função: absorção acústica, distribuição da luz e reconexão ao ecossistema. A iluminação indireta, suave e ao mesmo tempo funcional, traz conforto e enaltece a textura e as formas naturais da parte interna da cúpula. Sua logística é circular, contando com sistema de retorno de peças para reutilização, reforçando seu impacto ambiental positivo.

COLEÇÃO ECO – Chilli beans

A coleção foi desenvolvida com material reciclado, usando resíduos recolhidos do oceano Crédito: Divulgação

A coleção de óculos ECO foi desenvolvida com material reciclado, usando resíduos recolhidos do oceano como matéria-prima, principalmente linhas de redes de pesca nylon. A inspiração para as hastes veio da natureza. Os modelos contam histórias que se relacionam com os materiais coletados, com padrões que fazem referência a falésias arenosas, células das plantas quando vistas com microscópios e o desenho topográfico do oceano.

Para tornar o produto o mais reciclável possível, não foram usados solventes ou tinta externa nos modelos, tornando o processo de reaproveitamento mais simples. Um dos principais objetivos do projeto é educar e conscientizar o consumidor utilizando a visibilidade da marca.

REFRIGERADORES ELECTROLUX EXPERIENCE BF - Electrolux do Brasil e Electrolux Design Latam

Para promover a sustentabilidade, foram aplicados materiais reciclados nos puxadores e peças estruturais Crédito: Divulgação

Os refrigeradores Bottom Freezer Electrolux Experience foram projetados para ampliar o consumo consciente e reduzir o desperdício de alimentos. Para promover a sustentabilidade, foram aplicados materiais reciclados nos puxadores e peças estruturais, junto com a diminuição de papel nos materiais instrucionais.

A tecnologia inverter possibilita a economia de energia, enquanto a função AutoSense utiliza Inteligência Artificial para aprender o comportamento do consumidor e ajustar a temperatura automaticamente para manter as melhores condições de preservação e frescor.

Para permitir e envolver os consumidores na redução do desperdício de alimentos existe também a função FoodControl, que ajuda a controlar a validade dos alimentos, e o compartimento de temperatura variável Fresh&Flex, que possibilita armazenar carnes por até 7 dias sem congelar.

RIDER NX R4 + PONTO FIRME - Grendene, Rider e Ponto Firme

Papete tem sola feita com materiais recicláveis, cabedal de PET reciclado e palmilha de EVA Biobased Crédito: Divulgação

A Rider se uniu à iniciativa social Ponto Firme para criar uma releitura do modelo de sandália NX Papete, usando a moda artesanal para transformar vidas. A papete, que tem sola feita com materiais recicláveis, cabedal de PET reciclado e palmilha de EVA Biobased (matéria-prima renovável, originada da cana-de-açúcar), é produzida por detentos e egressos do projeto Ponto Firme, que tramam as tiras têxteis manualmente.

Calçado é produzido por detentos e egressos do projeto Ponto Firme Crédito: Divulgação

Além de promover a ressocialização e a inclusão social, o projeto busca soluções ecoeficientes, a partir da utilização de elementos de baixo impacto. Cada par da NX Papete conta com 1,1 garrafas PET de 500ml recicladas. O projeto enfatiza a importância do trabalho artesanal, transmitindo uma mensagem de mudança duradoura e sustentável, equilibrando modernidade, tradição e criatividade.

RODAS SOBRE TELA - Agência SALA, Casa da Criança Paralítica de Campinas, Studio Imagem – Touché Fotografia

Crianças cadeirantes produziram as ilustrações a partir da intervenção das rodas sobre um rolo de tela Crédito: Divulgação

Crianças assistidas pela Casa da Criança Paralítica de Campinas, junto ao artista Tiago Ots, criaram a coleção “Rodas Sobre Tela”, que reúne camisetas, almofadas, cadernos, ecobags e outros artigos. As crianças cadeirantes produziram as ilustrações das peças a partir da intervenção das rodas das cadeiras sobre um rolo de tela de 4 metros.

Cada roda foi pintada de uma cor e os artistas passearam livremente ou assistidos, gerando diversos grafismos. A tela colorida pelos desenhos das rodas originou vários recortes utilizados na confecção de estampas para as peças. A coleção Rodas Sobre Tela possibilitou que algumas crianças, que nunca conseguiram pintar, realizassem a sua primeira obra de arte e trouxessem renda para a Casa da Criança Paralítica de Campinas. O valor proveniente da venda da coleção é destinado à expansão dos serviços oferecidos pela instituição.

Sobre o CBD

O Centro Brasil Design – CBD é uma instituição que conecta pessoas, setores do governo, empresas e criativos com o objetivo de viabilizar projetos inovadores e negócios de sucesso.

Atua há 24 anos promovendo a importância do design e da inovação, como utilizar o design de forma estratégica e sua importância para a competitividade junto às empresas brasileiras. Foi a primeira instituição brasileira de design a aderir ao Pacto Global, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em 2018.