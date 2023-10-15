Corpo e Morada: mostra de decoração traz um convite à reflexão

Loft Deca por Cyane Zoboli Crédito: CaioCesar/Divulgação

A 27ª. Edição da Casacor ES acontece no Clube Ítalo Brasileiro. Com 29 ambientes criados por 35 profissionais, a mostra é um convite à reflexão. O tema deste ano, "Corpo e Morada", explora a ideia de que uma casa deve ser uma extensão natural do indivíduo e sua conexão com o mundo exterior.

Esta abordagem se manifesta no próprio layout da mostra, onde casas convencionais com divisões rígidas dão lugar a espaços integrados, como estúdios com cerca de 40 metros quadrados e lofts com aproximadamente 100 metros quadrados.

Casa Poesia Todeschini por Roberta Vilela e Tatiana Coutinho Crédito: CaioCesar/Divulgação

Na mostra, predomina uma estética de formas orgânicas, linhas sinuosas, abraços acolhedores proporcionados por estofados robustos e macios. Tudo envolto por materiais naturais como madeira, pedra e uma abundância de vegetação. O azul do mar emoldura o clube, oferecendo vistas deslumbrantes de partes de Vitória e da vizinha Vila Velha.

Lounge Gourmet por Cris Locatelli Crédito: CaioCesar/Divulgação

A seguir fotos de alguns ambientes que podem ser visitados até o dia 29 de Novembro.

Arte presente

Obra inédita de Lucas Dupin no ambiente Techno Lounge Crédito: CaioCesar/Divulgação

Muito além de arquitetura e design, circular pela CasaCor ES é também uma viagem pelo universo da arte contemporânea. Observar e ser fisgado por obras de arte que ganham protagonismo nos espaços, algumas carregadas de histórias, memórias e que emocionam.

A Matias Brotas Arte Contemporânea fez a curadoria de arte para dois ambientes da mostra, que traz uma seleção de artistas da cena contemporânea nacional e internacional, alguns deles, inclusive, criaram obras exclusivas para os espaços.

Quadro da artista Dinamarquesa Mai-Britt Wolthers Crédito: CaioCesar/Divulgação

Um dos primeiros ambientes da CasaCor deste ano é “Audi – House of Progress” da arquiteta Letícia Finamore, que traz uma conexão com a arquitetura, arte e design. O espaço traz artistas como Lucas Dupin, Manfredo de Souzanetto, José Bechara, Ricardo Becker, que apresentam trabalhos em pintura, escultura e instalação, cada um, a partir de sua poética, conecta-se às questões importantes da contemporaneidade, como o meio ambiente, a diversidade, a memória e a conectividade.

Outro ambiente que é um verdadeiro mergulho no universo da arte com uma curadoria cheia de afeto e memória é o “Loft Corpo e Morada”, da arquiteta Ximene Villar, que propôs revisitar as memórias de sua avó, Maria Luiza. Como sua avó, que encontra a beleza na música e na poesia, Ximene traduz na arquitetura a sua arte, uma forma de honrar a potência da vida que veio antes e de manifestar o futuro, ainda a ser criado.

Obra inédita de Xilografia de garrafas de Dj Papagaio no Loft Corpo e Morada Crédito: CaioCesar/Divulgação

Inspirada nesta memória, em parceria com a Matias Brotas que assina a curadoria do projeto de arte, estão em diálogo objetos antigos, poesias e obras de acervo, designers e artistas contemporâneos, que juntos, presentificam uma história que não cessa em ser lembrada, agora sob o olhar atento e emocionado da neta de Lulu.

Logo na entrada uma pintura da artista dinamarquesa Mai-Britt Wolthers acolhe o visitante para se conectar a esse universo da arte que ele está prestes a ser embebecido. O ambiente traz nos detalhes a série “Memórias Valem Ouro”, do artista Thainan Castro que ressignificou poemas da avó em seus desenhos com folha de ouro. Outro destaque inédito no espaço é a xiloteca de garrafas esculpidas em madeira do artista Fernando Papagaio chamada “Pharmacia”.

Natureza como inspiração

Cafeteria e Coworking Marelli por Laís de Sá Crédito: CaioCesar/Divulgação

Presente em mais uma edição, a Placas do Brasil apresenta seus produtos em mais de 21 ambientes. Seus padrões em MDF são inspirados na natureza. Nesta edição da mostra, eles estão destacados nos ambientes de forma fluída e conectada com a natureza do entorno.

Tecno Lounge "Audi House of Progress” Por Letícia Finamore Crédito: CaioCesar/Divulgação

A nova coleção Unicolores está presente em quatro ambientes da mostra. O Alva se destaca no espaço “Golden Eye”, de Renata Tristão e na “Cafeteria Coworking Marelli”, da arquiteta Lais de Sá. O Poente está presente no “Loft Corpo & Morada”, da arquiteta Ximenes Villar e proporciona acolhimento e aconchego ao ambiente.

Loft do Jovem Casal por Studio Sergio Palmeira Crédito: CaioCesar/Divulgação

O Luar também faz parte da coleção Unicolores e expressa a luz da Lua. Este padrão está sendo utilizado pela arquiteta Letícia Quintanilha, no Lounge Receptivo e, também, no “Loft do Jovem Casal” de Sérgio Palmeira. No espaço Audi House of Progress, da arquiteta Letícia Finamore, estão presentes os padrões Pimenta do Reino e Freijó.