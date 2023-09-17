CowParade invade as ruas com arte, cultura e entretenimento para todos

Uma lágrima azul abaixo dos olhos evidencia o sofrimento que os humanos causam a esta espécie Crédito: Divulgação

Ao circular pelas cidades, as pessoas poderão ver, interagir e fotografar as vacas pintadas por diferentes artistas visuais capixabas.

A 14ª edição do maior evento de arte de rua do mundo no Brasil ocupa locais públicos das duas cidades, como orlas, parques, praças, ruas e avenidas.

A multiplicidade artística – étnica, geracional e de linguagens -, além de celebrar a alegria, a arte e a cultura capixabas, explorando pontos turísticos e ícones locais como a panela de barro, a moqueca capixaba e o congo, aborda questões como diversidade, inclusão social e meio ambiente.

As vacas da CowParade Vitória-Vila Velha ficarão nas ruas até o dia 15 de outubro. Depois, serão espalhadas pelos corredores do Shopping Vitória. Ao final da mostra, será promovido um leilão beneficente das obras, em prol de três instituições sociais do Estado: Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci), Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (AFECC) e Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC).

A proposta da exposição é a experiência de ver ao vivo e interagir com a obra de arte. Por isso, apresentamos aqui apenas detalhes de alguns trabalhos, para instigar nossos leitores a ver pessoalmente as obras de arte pelas ruas das cidades.

CowSaca

A CowSaca convida o público a se juntar a uma banda de congo Crédito: Divulgação

A CowSaca convida o público a se juntar a uma banda de congo no encantador parque Jacaranema, rodeados pela beleza das garças no Rio Jucu.

ESPELHINHO – do escambo ao renascimento

A vaca Espelhinho busca provocar as pessoas Crédito: Divulgação

“Espelhinho” pretende provocar nos indivíduos, por meio da reflexão multiplicada do material e da obra de arte em si, questionamentos acerca de temas como: colonialismo, matriz étnica brasileira, identidade cultural nacional, consumo excessivo de carne e renascimento comportamental.

A gente não quer ser comida

"A gente não quer ser comida" de Isabela Castello Crédito: Divulgação

Esta arte propõe uma reflexão sobre o consumo de proteína animal e seus impactos para a saúde humana, para o meio ambiente e para o sofrimento dos animais. A inspiração foi o desenho dos cortes de carnes bovinas. Pintados de diferentes tons de verde, remetem ao conceito de sustentabilidade. Uma lágrima azul abaixo dos olhos evidencia o sofrimento que causamos a esta espécie.

Nem que a Vaca Voe

Arte quer instigar o desapego à inércia Crédito: Divulgação

Nesta arte, o artista quer instigar um desejo do desapego à inércia, o desejo de voar, ou sua decisão livre entre um ou outro. Enfim ,você é livre, você é leve para fazer o que quiser. Quem nunca sonhou em voar nessa vida? Literal ou figurativamente.

A Cow Party

Obra inspirada em frequentadores de shopping Crédito: Divulgação

A obra é inspirada em todas as pessoas que frequentam um shopping de Vitória. Um mundo de cores, estilos, gostos e tipos diferentes, que juntos formam uma grande festa. A ideia é mostrar alegria, entretenimento, diversidade, inclusão, estilos, elegância e respeito. A Cow Party é um pouquinho de cada um que já tem uma história com o shopping ou que ainda vai criar uma história nova.

Maria Flor

O nome da obra representa força, amor e compaixão Crédito: Divulgação

O nome criado, a junção de Maria com Flor, representa força, amor e compaixão. A autora conta que esse nome tem um significado muito importante para ela, pois todas as mulheres da sua família possuem Maria em seu nome. Ela utilizou também o "flor", pois cada flor possui sua própria personalidade, nuances únicas e tons intensos. À medida que o sol brilha, os tons mesclam e se transformam, assim como as pinceladas da obra, que se mesclam, em um degradê colorido e harmônico.

Vaca Postal

Vaquinha inspirada em vistas que compõem cartões postais do ES Crédito: Divulgação

Nesta vaquinha, a inspiração foram as várias vistas que compõem cartões-postais da cidade e particularidades que a artista ama no Espírito Santo. As cores da bandeira do Espírito Santo, junto aos contornos naturais, adereços folclóricos, culinária em conjunto ao patrimônio cultural capixaba expressam essa grande diversidade que é o nosso Estado.