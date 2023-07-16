CowParade: maior evento de arte urbana do mundo em Vitória e Vila Velha

A bela cidade de Venda Nova do Imigrante no Espírito Santo será o palco da primeira edição do Espírito Madeira 2023, uma feira grandiosa que une indústria, academia e artesanato. O evento terá lugar no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão), de 14 a 16 setembro de 2023.



A feira é organizada por uma parceria estratégica entre a indústria, o governo, a prefeitura local, universidades e toda a comunidade comercial da cadeia produtiva de madeira e móveis, desde artesãos e madeireiros até grandes indústrias e fabricantes de máquinas.



O evento é uma resposta à necessidade crescente de fortalecer a cadeia produtiva da madeira, destacar a riqueza cultural da região e promover a sustentabilidade. Com sua programação repleta de palestras, workshops e apresentações de produtos, o Espírito Madeira 2023 promete ser uma plataforma educacional e inspiradora para todos os envolvidos.



As inscrições para a feira Espírito Madeira 2023 já estão disponíveis no site oficial do evento: espiritomadeira.com.br.

