CowParade: maior evento de arte urbana do mundo em Vitória e Vila Velha
Primeira edição do Espírito Madeira acontece em setembro
A bela cidade de Venda Nova do Imigrante no Espírito Santo será o palco da primeira edição do Espírito Madeira 2023, uma feira grandiosa que une indústria, academia e artesanato. O evento terá lugar no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão), de 14 a 16 setembro de 2023.
A feira é organizada por uma parceria estratégica entre a indústria, o governo, a prefeitura local, universidades e toda a comunidade comercial da cadeia produtiva de madeira e móveis, desde artesãos e madeireiros até grandes indústrias e fabricantes de máquinas.
O evento é uma resposta à necessidade crescente de fortalecer a cadeia produtiva da madeira, destacar a riqueza cultural da região e promover a sustentabilidade. Com sua programação repleta de palestras, workshops e apresentações de produtos, o Espírito Madeira 2023 promete ser uma plataforma educacional e inspiradora para todos os envolvidos.
As inscrições para a feira Espírito Madeira 2023 já estão disponíveis no site oficial do evento: espiritomadeira.com.br.
ABIMAD COMPLETA 20 ANOS
Móveis 100% recicláveis
Com expectativa de chegar a 20 novas operações em 2023, a Noca Móveis retoma seu processo de expansão com a abertura de mais uma unidade em Recife. Depois de se estabelecer em Salvador, a marca gaúcha de produtos 100% recicláveis tem como meta estar presente nas principais capitais da região até o final do ano — movimentação que significará um incremento de 130% no número de franqueados.
A primeira loja de Noca Móveis foi aberta em 2018. Hoje, a marca já soma 15 unidades. Buscando inovação para o setor, a marca criou e patenteou em 37 países a tecnologia polyvinyl — única no Brasil e 60% à base de cloreto de sódio, o sal de cozinha. O resultado é um material impermeável, que não mofa, não propaga chamas e pode ser molhado.
Além disso, tem propriedades que evitam a proliferação de fungos, bactérias e evitam a infestação por insetos. A linha Noca é composta por produtos revestidos com aparência de madeira e design contemporâneo, com opções para cozinha, dormitório, lavanderia, banheiro, closet, quarto e sala, além de linhas para ambientes corporativos.