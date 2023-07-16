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CowParade: maior evento de arte urbana do mundo em Vitória e Vila Velha

Serão selecionados 60 projetos de esculturas de vaca, customizadas com diferentes linguagens artísticas, como pintura, colagem, grafite, entre outras, além de acessórios ou adereços inusitados

Publicado em 16 de Julho de 2023 às 02:00

Públicado em 

16 jul 2023 às 02:00
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

CowParade: maior evento de arte urbana do mundo em Vitória e Vila Velha
A CowParade já rodou mais de 80 cidades, em 33 países Crédito: Divulgação/Sérgio Silva
As vaquinhas coloridas e bem-humoradas da CowParade, maior evento de arte urbana do mundo, vão tomar as ruas de Vitória e Vila Velha no segundo semestre deste ano. Primeira edição do evento global no Espírito Santo, a CowParade Vitória e Vila Velha reunirá artistas, nascidos ou moradores do Estado, em uma grande galeria a céu aberto.

Serão selecionados 60 projetos de esculturas de vaca, customizadas com diferentes linguagens artísticas, como pintura, colagem, grafite, entre outras, além de acessórios ou adereços inusitados. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de agosto pelo site www.cowparade.com.br.
A CowParade, exposição que rodou mais de 80 cidades, em 33 países, e foi vista por 250 milhões de pessoas no mundo, nasceu na Suíça, com o propósito de democratizar o acesso à arte e à cultura. Em 13 edições realizadas no Brasil, desde 2005, já passou pelas capitais dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Pará, Pernambuco, Ceará e Bahia. Ao longo desse período, destinou mais de R$ 7 milhões para ONGs e instituições sociais brasileiras.

CowParade: maior evento de arte urbana do mundo em Vitória e Vila Velha

Com realização da Toptrends, empresa considerada pioneira e referência em eventos de arte urbana e detentora dos direitos exclusivos da exposição no Brasil, a CowParade Vitória e Vila Velha conta com o patrocínio da Shell, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio das prefeituras de Vitória e de Vila Velha, por intermédio de suas respectivas Secretarias Municipais de Cultura e Turismo.

Primeira edição do Espírito Madeira acontece em setembro

A bela cidade de Venda Nova do Imigrante no Espírito Santo será o palco da primeira edição do Espírito Madeira 2023, uma feira grandiosa que une indústria, academia e artesanato. O evento terá lugar no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão), de 14 a 16 setembro de 2023.

A feira é organizada por uma parceria estratégica entre a indústria, o governo, a prefeitura local, universidades e toda a comunidade comercial da cadeia produtiva de madeira e móveis, desde artesãos e madeireiros até grandes indústrias e fabricantes de máquinas.

O evento é uma resposta à necessidade crescente de fortalecer a cadeia produtiva da madeira, destacar a riqueza cultural da região e promover a sustentabilidade. Com sua programação repleta de palestras, workshops e apresentações de produtos, o Espírito Madeira 2023 promete ser uma plataforma educacional e inspiradora para todos os envolvidos.

As inscrições para a feira Espírito Madeira 2023 já estão disponíveis no site oficial do evento: espiritomadeira.com.br.

ABIMAD COMPLETA 20 ANOS 

Considerada a principal feira de móveis e acessórios de alta decoração da América Latina, a Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de Alta Decoração (ABIMAD) volta ao São Paulo Expo com a sua 36ª edição. Baseada na temática “Você é a nossa história”, a feira está comemorando 20 anos e reunirá os maiores nomes da indústria de mobiliário, acessórios e artigos de alta decoração para apresentar as novidades e as principais tendências que irão nortear o mercado neste 2º semestre.
A ABIMAD'36 acontece de 18 a 21 de julho, com mais de 100 expositores distribuídos em uma área de 25 mil m², e expectativa de receber mais de 10 mil visitantes.
Terá a participação de parceiros como a Associação Brasileira das Indústrias de Colchões (ABICOL) e seus associados fabricantes de colchões, além da inédita exposição A Alma Brasileira, com a curadoria de Cris Rosenbaum.
Outro atrativo da feira são as rodadas de negócios internacionais promovidas pelo ABIMAD Export, projeto de fomento à exportação, junto com o selo Quality for Export de capacitação das empresas associadas para o mercado internacional. Participarão 55 compradores internacionais, provenientes de 11 países, em sua maioria do Chile e Uruguay, representando cerca de 38%. Além disso, República Dominicana, Peru, Paraguai, Panamá, Nicarágua, Estados Unidos [Flórida], Colômbia, Bolívia e Argentina também confirmaram sua presença no evento.

Móveis 100% recicláveis

Com expectativa de chegar a 20 novas operações em 2023, a Noca Móveis retoma seu processo de expansão com a abertura de mais uma unidade em Recife. Depois de se estabelecer em Salvador, a marca gaúcha de produtos 100% recicláveis tem como meta estar presente nas principais capitais da região até o final do ano — movimentação que significará um incremento de 130% no número de franqueados.

A primeira loja de Noca Móveis foi aberta em 2018. Hoje, a marca já soma 15 unidades. Buscando inovação para o setor, a marca criou e patenteou em 37 países a tecnologia polyvinyl — única no Brasil e 60% à base de cloreto de sódio, o sal de cozinha. O resultado é um material impermeável, que não mofa, não propaga chamas e pode ser molhado.

Além disso, tem propriedades que evitam a proliferação de fungos, bactérias e evitam a infestação por insetos. A linha Noca é composta por produtos revestidos com aparência de madeira e design contemporâneo, com opções para cozinha, dormitório, lavanderia, banheiro, closet, quarto e sala, além de linhas para ambientes corporativos.

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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