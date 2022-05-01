Novidades: decoração inspirada na Amazônia e cadeiras com design

O Quarto Amazônia, da loja Casa Arrumada, apresenta a nova coleção da Entreposto, criada para exaltar a Floresta Amazônica como um grande patrimônio da humanidade e para celebrar as nossas raízes. A busca dos elementos que compõem a região foi traduzida em novas estampas, como a ancestralidade indígena, a poderosa botânica e a maravilhosa diversidade animal.
Durante o desenvolvimento da Coleção Amazônia, a equipe da Entreposto conheceu o um dos projetos da ONG Casa do Rio, que tem como missão promover o desenvolvimento das populações na área de influência do trecho norte da BR 319, no Estado do Amazonas, articulando ações que visam a melhoria da qualidade de vida, a garantia de direitos, a sustentabilidade local e a conservação ambiental.
A partir disso, a empresa decidiu investir recursos em um ateliê na comunidade Parque das Tribos, próxima à cidade de Manaus, com o objetivo de apoiar mulheres indígenas, em situação de vulnerabilidade social em contexto urbano, para que consigam gerar renda e assim garantir independência financeira e liberdade.
Outras ações em prol da Amazônia, como a neutralização da emissão de carbono no meio ambiente, auxílio no combate ao desmatamento irregular, na preservação da biodiversidade e estabilidade do clima, também são prioridades da empresa desde o início deste ano.
PREMIAÇÃO INTERNACIONAL
Ao expressar o estilo de vida do Mediterrâneo, a Roca foi laureada internacionalmente com a coleção Ona. O design do novo lavatório recebeu o IF Design Award 2022, chancela de um júri composto por 132 especialistas independentes em design e oriundos de mais de 20 países. A cuba foi premiada dentre um total de 3.518 inscrições.
A coleção Ona foi projetada pelo Roca Design Center em colaboração com o Noa Design Studio e evidencia a beleza das formas suaves e linhas geométricas. As cubas e lavatórios Ona são feitas em Fineceramic®, material cerâmico exclusivo desenvolvido pela Roca, que forma peças mais leves e resistentes com contornos finos. Isso permite um processo de produção mais sustentável, com zero resíduos, já que todos os componentes são de origem natural.
Esse prêmio soma-se à conquista do “Best in Show”, concedido pela Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmicas para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres (Anfacer). Durante a Expo Revestir, realizada no último mês de março, a Ona foi premiada em duas categorias: ‘Melhor Cuba’ e o reconhecimento master ‘Grande Prêmio do Júri’, com o modelo 800 x 460 mm.
DESIGN E PRATICIDADE
Práticas e extremamente úteis, as cadeiras empilháveis oferecem muitas vantagens tanto em áreas internas quanto externas, em ambientes domésticos e corporativos. Esse tipo de produto é ideal para locais com pouco espaço ou que necessitem quantidades diferentes devido ao uso.
Por terem um desenho mais simples, esse tipo também se destaca pela facilidade da limpeza e pela durabilidade do material.
A cadeira So Happy, assinada por Marco Maran para a Maxdesign, é ideal para deixar os ambientes ainda mais alegres e agradáveis. Isso acontece pelo desenho de um sorriso criado pela união entre o assento e o encosto. A So Happy conta com uma grande quantidade de combinações de cores para o assento e modelos de pés, o que demonstra toda a versatilidade do produto.
INTEGRAÇÃO COM A NATUREZA
A Deca traz para a edição CASA COR Rio lançamentos e produtos que colaboram para promover conexões e experiências de melhor viver. O SPA Deca, de Diego Raposo e Manuela Simas, cria memórias sensoriais e um ambiente que é uma ilha de encontro e um convite ao relaxamento.
Em composição fluida, com divisões pontuais em madeira e linho, quatro espaços acolhem e celebram a integração com a natureza. A área externa abraça o espaço de descompressão, com destaque para os Chuveiros de parede Aquamax. Uma sonorização especial dá boas-vindas aos visitantes.
A Deca está presente em outros 20 espaços, com propostas apresentadas por grandes nomes e jovens talentos do segmento. A CASACOR Rio acontece de 27 de abril a 26 de junho, pela segunda vez consecutiva, no Palacete Brando Barbosa, um imóvel icônico situado no bairro do Jardim Botânico. Além da versão presencial, será possível visitar virtualmente todos os ambientes em Tours 3D disponíveis no site da mostra.