Novidades: decoração inspirada na Amazônia e cadeiras com design

O Quarto Amazônia, da loja Casa Arrumada, apresenta a nova coleção da Entreposto Crédito: Reprodução @casaarrumadaetc

O Quarto Amazônia, da loja Casa Arrumada, apresenta a nova coleção da Entreposto, criada para exaltar a Floresta Amazônica como um grande patrimônio da humanidade e para celebrar as nossas raízes. A busca dos elementos que compõem a região foi traduzida em novas estampas, como a ancestralidade indígena, a poderosa botânica e a maravilhosa diversidade animal.

Durante o desenvolvimento da Coleção Amazônia, a equipe da Entreposto conheceu o um dos projetos da ONG Casa do Rio, que tem como missão promover o desenvolvimento das populações na área de influência do trecho norte da BR 319, no Estado do Amazonas, articulando ações que visam a melhoria da qualidade de vida, a garantia de direitos, a sustentabilidade local e a conservação ambiental.

A partir disso, a empresa decidiu investir recursos em um ateliê na comunidade Parque das Tribos, próxima à cidade de Manaus, com o objetivo de apoiar mulheres indígenas, em situação de vulnerabilidade social em contexto urbano, para que consigam gerar renda e assim garantir independência financeira e liberdade.

Outras ações em prol da Amazônia, como a neutralização da emissão de carbono no meio ambiente, auxílio no combate ao desmatamento irregular, na preservação da biodiversidade e estabilidade do clima, também são prioridades da empresa desde o início deste ano.

PREMIAÇÃO INTERNACIONAL

Ao expressar o estilo de vida do Mediterrâneo, a Roca foi laureada internacionalmente com a coleção Ona. O design do novo lavatório recebeu o IF Design Award 2022, chancela de um júri composto por 132 especialistas independentes em design e oriundos de mais de 20 países. A cuba foi premiada dentre um total de 3.518 inscrições.

A Roca foi laureada internacionalmente com a coleção Ona Crédito: Divulgação

A coleção Ona foi projetada pelo Roca Design Center em colaboração com o Noa Design Studio e evidencia a beleza das formas suaves e linhas geométricas. As cubas e lavatórios Ona são feitas em Fineceramic®, material cerâmico exclusivo desenvolvido pela Roca, que forma peças mais leves e resistentes com contornos finos. Isso permite um processo de produção mais sustentável, com zero resíduos, já que todos os componentes são de origem natural.

Esse prêmio soma-se à conquista do “Best in Show”, concedido pela Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmicas para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres (Anfacer). Durante a Expo Revestir, realizada no último mês de março, a Ona foi premiada em duas categorias: ‘Melhor Cuba’ e o reconhecimento master ‘Grande Prêmio do Júri’, com o modelo 800 x 460 mm.

DESIGN E PRATICIDADE

Práticas e extremamente úteis, as cadeiras empilháveis oferecem muitas vantagens tanto em áreas internas quanto externas, em ambientes domésticos e corporativos. Esse tipo de produto é ideal para locais com pouco espaço ou que necessitem quantidades diferentes devido ao uso.

Por terem um desenho mais simples, esse tipo também se destaca pela facilidade da limpeza e pela durabilidade do material.

A cadeira So Happy, assinada por Marco Maran para a Maxdesign, é ideal para deixar os ambientes ainda mais alegres e agradáveis. Isso acontece pelo desenho de um sorriso criado pela união entre o assento e o encosto. A So Happy conta com uma grande quantidade de combinações de cores para o assento e modelos de pés, o que demonstra toda a versatilidade do produto.

INTEGRAÇÃO COM A NATUREZA

A Deca traz para a edição CASA COR Rio lançamentos e produtos que colaboram para promover conexões e experiências de melhor viver. O SPA Deca, de Diego Raposo e Manuela Simas, cria memórias sensoriais e um ambiente que é uma ilha de encontro e um convite ao relaxamento.

Em composição fluida, com divisões pontuais em madeira e linho, quatro espaços acolhem e celebram a integração com a natureza. A área externa abraça o espaço de descompressão, com destaque para os Chuveiros de parede Aquamax. Uma sonorização especial dá boas-vindas aos visitantes.