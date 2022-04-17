Páscoa: confira a arquitetura de Igrejas através dos tetos

Richard Silver cria panoramas verticais dos tetos das igrejas Crédito: Reprodução @richardsilverphoto

A Semana Santa é um momento sagrado para os cristãos, sendo um dos períodos mais importantes do ano litúrgico da Igreja Católica. É a ocasião em que é celebrada a paixão de Cristo, sua morte e ressurreição.

As igrejas são espaços sagrados, onde são realizados os cultos religiosos. A arquitetura de muitas Igrejas tem uma beleza ímpar, especialmente as construções mais antigas.

Hoje trazemos uma edição especial, com o maravilhoso trabalho do fotógrafo Richard Silver. Em 2012, ele começou a fotografar os tetos das igrejas de Nova York, mostrando toda a beleza delas em suas fotografias. Desde então fotografou inúmeras Igrejas em vários outros países.

Utilizando photoshop e ângulos estratégicos, ele cria panoramas verticais dos tetos das igrejas, mostrando detalhadamente cada um deles. Ele busca o local perfeito no corredor central e então fotografa verticalmente do altar até os fundos da igreja, une essas imagens, criando um resultado incrível.

Richard Silver é conhecido por suas fotografias de paisagens, arquitetura e igrejas em todo o mundo. Utiliza técnicas fotográficas digitais e panoramas verticais para alterar as imagens que ele captura, transformando-as em imagens memoráveis.