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Páscoa: confira a arquitetura de Igrejas através dos tetos

Richard Silver é conhecido por suas fotografias de paisagens, arquitetura e igrejas em todo o mundo. Utiliza técnicas fotográficas digitais e panoramas verticais para alterar as imagens que ele captura, transformando-as em imagens memoráveis.

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 02:00

Públicado em 

17 abr 2022 às 02:00
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

Foto de Richard Silver
Richard Silver  cria panoramas verticais dos tetos das igrejas Crédito: Reprodução @richardsilverphoto
A Semana Santa é um momento sagrado para os cristãos, sendo um dos períodos mais importantes do ano litúrgico da Igreja Católica. É a ocasião em que é celebrada a paixão de Cristo, sua morte e ressurreição.
As igrejas são espaços sagrados, onde são realizados os cultos religiosos. A arquitetura de muitas Igrejas tem uma beleza ímpar, especialmente as construções mais antigas.
Hoje trazemos uma edição especial, com o maravilhoso trabalho do fotógrafo Richard Silver. Em 2012, ele começou a fotografar os tetos das igrejas de Nova York, mostrando toda a beleza delas em suas fotografias. Desde então fotografou inúmeras Igrejas em vários outros países.
Utilizando photoshop e ângulos estratégicos, ele cria panoramas verticais dos tetos das igrejas, mostrando detalhadamente cada um deles. Ele busca o local perfeito no corredor central e então fotografa verticalmente do altar até os fundos da igreja, une essas imagens, criando um resultado incrível.
Richard Silver é conhecido por suas fotografias de paisagens, arquitetura e igrejas em todo o mundo. Utiliza técnicas fotográficas digitais e panoramas verticais para alterar as imagens que ele captura, transformando-as em imagens memoráveis.
Lançou o livro Vertical Churches of the World, em que apresenta 154 fotos de igrejas e catedrais de 50 países.
Trouxemos uma seleção de alguns desses trabalhos, mas muitos outros estão disponíveis nos perfis do fotógrafo e na internet.

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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