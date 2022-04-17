Páscoa: confira a arquitetura de Igrejas através dos tetos

A Semana Santa é um momento sagrado para os cristãos, sendo um dos períodos mais importantes do ano litúrgico da Igreja Católica. É a ocasião em que é celebrada a paixão de Cristo, sua morte e ressurreição.
As igrejas são espaços sagrados, onde são realizados os cultos religiosos. A arquitetura de muitas Igrejas tem uma beleza ímpar, especialmente as construções mais antigas.
Hoje trazemos uma edição especial, com o maravilhoso trabalho do fotógrafo Richard Silver. Em 2012, ele começou a fotografar os tetos das igrejas de Nova York, mostrando toda a beleza delas em suas fotografias. Desde então fotografou inúmeras Igrejas em vários outros países.
Utilizando photoshop e ângulos estratégicos, ele cria panoramas verticais dos tetos das igrejas, mostrando detalhadamente cada um deles. Ele busca o local perfeito no corredor central e então fotografa verticalmente do altar até os fundos da igreja, une essas imagens, criando um resultado incrível.
Richard Silver é conhecido por suas fotografias de paisagens, arquitetura e igrejas em todo o mundo. Utiliza técnicas fotográficas digitais e panoramas verticais para alterar as imagens que ele captura, transformando-as em imagens memoráveis.
Lançou o livro Vertical Churches of the World, em que apresenta 154 fotos de igrejas e catedrais de 50 países.
Trouxemos uma seleção de alguns desses trabalhos, mas muitos outros estão disponíveis nos perfis do fotógrafo e na internet.