Decoração: projetos de livings para se inspirar

Não importa se a decoração da casa segue o estilo industrial, minimalista, retrô, moderno, escandinavo, rústico, colonial ou maximalista, o fundamental é que ela expresse o gosto e o estilo de quem vive ali. E que este ambiente tenha uma atmosfera aconchegante para receber os convidados e para o conforto dos moradores da casa.
Com a escolha de revestimentos, móveis, iluminação, adornos e obras de arte, pode-se chegar a um espaço acolhedor e elegante. Pensando nisso, confira uma seleção com projetos para você se inspirar: