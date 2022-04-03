Decoração: projetos de livings para se inspirar

Com o sofá Drops, as mesas laterais Balloon Granilite, o buffet Plus e os vasos da Linha Barro, todos da estudiobola Campinas (@estudiobolacampinas), este living esbanja aconchego

Não importa se a decoração da casa segue o estilo industrial, minimalista, retrô, moderno, escandinavo, rústico, colonial ou maximalista, o fundamental é que ela expresse o gosto e o estilo de quem vive ali. E que este ambiente tenha uma atmosfera aconchegante para receber os convidados e para o conforto dos moradores da casa.