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Decoração: projetos de livings para se inspirar

Considerado o ponto de encontro da casa, o ambiente é ideal para vivenciar momentos de lazer com amigos e familiares e de descanso e introspecção

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 02:00

Públicado em 

03 abr 2022 às 02:00
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

Com o sofá Drops, as mesas laterais Balloon Granilite, o buffet Plus e os vasos da Linha Barro, todos da estudiobola Campinas (@estudiobolacampinas), este living esbanja aconchego
Com o sofá Drops, as mesas laterais Balloon Granilite, o buffet Plus e os vasos da Linha Barro, todos da estudiobola Campinas (@estudiobolacampinas), este living esbanja aconchego Crédito: GUI GOMES
Não importa se a decoração da casa segue o estilo industrial, minimalista, retrô, moderno, escandinavo, rústico, colonial ou maximalista, o fundamental é que ela expresse o gosto e o estilo de quem vive ali. E que este ambiente tenha uma atmosfera aconchegante para receber os convidados e para o conforto dos moradores da casa.
Com a escolha de revestimentos, móveis, iluminação, adornos e obras de arte, pode-se chegar a um espaço acolhedor e elegante. Pensando nisso, confira uma seleção com projetos para você se inspirar:
Tapete Salina Beige Violet, da by Kamy (@bykamy), neste living assinado por Patrícia Hagobian na CasaCor São Paulo
Tapete Salina Beige Violet, da by Kamy (@bykamy), neste living assinado por Patrícia Hagobian na CasaCor São Paulo Crédito: Kadu Lopes
Living com marcenaria inteligente Bontempo Connect, da Bontempo (@bontempo_oficial)
Living com marcenaria inteligente Bontempo Connect, da Bontempo (@bontempo_oficial) Crédito: Divulgação
Com colocação na diagonal, o piso Ipê da Akafloor (@akafloor_oficial) confere dinamismo ao living projetado pela arquiteta Luciana Paraíso para a CasaCor SP
Com colocação na diagonal, o piso Ipê da Akafloor (@akafloor_oficial) confere dinamismo ao living projetado pela arquiteta Luciana Paraíso para a CasaCor SP Crédito: Renato Navarro
Com o sofá Drops, as mesas laterais Balloon Granilite, o buffet Plus e os vasos da Linha Barro, todos da estudiobola Campinas (@estudiobolacampinas), este living esbanja aconchego
Com o sofá Drops, as mesas laterais Balloon Granilite, o buffet Plus e os vasos da Linha Barro, todos da estudiobola Campinas (@estudiobolacampinas), este living esbanja aconchego Crédito: GUI GOMES
Porcelanatos Asfalto AC (120x140), na parede, e Iseo Grigio AC (90x90), no piso, ambos da Eliane  (@elianerevestimentos) criam um ambiente contemporâneo e elegante
Porcelanatos Asfalto AC (120x140), na parede, e Iseo Grigio AC (90x90), no piso, ambos da Eliane  (@elianerevestimentos) criam um ambiente contemporâneo e elegante Crédito: Divulgação
Piso Vinílico Cor Murano, da Linha Ambienta Coleção Stone, da Tarkett (@tarkettbrasil)
Piso Vinílico Cor Murano, da Linha Ambienta Coleção Stone, da Tarkett (@tarkettbrasil) Crédito: Divulgação
No living assinado pela arquiteta Deborah Roig para a Mostra Artefacto, a lareira ecológica ECO 21 NM da Ecofireplaces (@ecofireplaces) é o ponto chave do ambiente para reunir amigos e familiares
No living assinado pela arquiteta Deborah Roig para a Mostra Artefacto, a lareira ecológica ECO 21 NM da Ecofireplaces (@ecofireplaces) é o ponto chave do ambiente para reunir amigos e familiares Crédito: Evelyn Muller
Obras de arte e peças de design assinado, como a Chaise Fidi by Lebrock para a Odara (@odara.casa), levam sofisticação ao ambiente assinado por Debora Aguiar na CasaCor São Paulo
Obras de arte e peças de design assinado, como a Chaise Fidi by Lebrock para a Odara (@odara.casa), levam sofisticação ao ambiente assinado por Debora Aguiar na CasaCor São Paulo Crédito: Renato Navarro
Living decorado com composição de quadros (Galhos 08, por Stela Araujo & Marcos Wilke; Minimal Geometric 143, por Gaite Art; e Minimum Stones 02, por My Favorite Arts), à venda na Urban Arts (@urbanarts)
Living decorado com composição de quadros (Galhos 08, por Stela Araujo & Marcos Wilke; Minimal Geometric 143, por Gaite Art; e Minimum Stones 02, por My Favorite Arts), à venda na Urban Arts (@urbanarts) Crédito: vladdeep - stock.adobe.com
Projeto da Italínea (@italineamoveis) traz as cores Marine e Cairo, que compõem os lançamentos mais recentes da marca
Projeto da Italínea (@italineamoveis) traz as cores Marine e Cairo, que compõem os lançamentos mais recentes da marca Crédito: Augusto Tomasi
Inspirado nas pedras naturais marmorizadas, o Topztone Ferrara Black, da Guidoni (@grupoguidoni), reveste as paredes deste ambiente com seus veios pretos em contraste com o fundo branco
Inspirado nas pedras naturais marmorizadas, o Topztone Ferrara Black, da Guidoni (@grupoguidoni), reveste as paredes deste ambiente com seus veios pretos em contraste com o fundo branco Crédito: Divulgação

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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