Decoração: os lançamentos de revestimentos, mobiliário, louças e metais

As coleções de porcelanato assinadas por Isabela Capeto trazem a sinestesia entre os universos das passarelas e do design de interiores Crédito: Reprodução @Ceusarevestimentos

Dando continuidade à ultima edição, em que destacamos alguns lançamentos, trazemos nessa edição, outros lançamentos de produtos, como revestimentos, mobiliário, louças e metais.

Leveza, suavidade e inspiração

O respiro, a pausa e a contemplação são o propósito da nova coleção da DonaFlor Mobília. Com o conceito “Atmosfera DonaFlor”, a marca reforça seu manifesto – a vida é lá fora – e reafirma o seu compromisso com o design autoral brasileiro, trazendo novas peças assinadas que se encaixam em sua essência.

Para 2022, a marca apresenta duas novas coleções: a Bit, assinada pela designer Mila Rodrigues, e a Rise, assinada pelo designer Daniel Simonini. Além disso, a marca também lança peças complementares para coleções já conceituadas em seu catálogo, como a Fence e a Vanuíre, assinadas por grandes nomes do design nacional.

Akafloor homenageia os biomas brasileiros

A Akafloor lançou a Coleção Biomas na Expo Revestir 2022. Referência em pisos de madeira maciça natural, a marca, com sede em São João Del Rei lança, com exclusividade, sete novos pisos que homenageiam os biomas brasileiros.

As madeiras, c om origem certificada e rastreada, receberam pigmentações e vernizes com acabamentos especiais que remetem a cores, texturas e sensações presentes nos mais variados biomas do Brasil.

A Coleção Biomas traduz os valores e toda preocupação ambiental da empresa, unindo a demanda pelo acolhimento da natureza com a conscientização ambiental.

Da moda para a arquitetura

Uma das mais conceituadas estilistas do Brasil, Isabela Capeto, estreia sua atuação no segmento de arquitetura e decoração por meio de uma parceria com a Ceusa. As coleções de porcelanato assinadas pela profissional trazem a sinestesia entre os universos das passarelas e do design de interiores, celebrando o artesanal, a cor e a valorização da cultura brasileira.

Com essa forte relação com a moda, a Ceusa aposta no conceito de vestir os ambientes e traz essa collab de sucesso para traduzir a alegria, criatividade e ousadia da marca.

Os lançamentos Brasilidade, Treliça e Isabela Capeto trazem memórias e um pouco da trajetória de sucesso da estilista. Os produtos traduzem a experiência da moda em criações atemporais e de muita personalidade. A coleção Isabela Capeto foi um dos lançamentos da marca na Expo Revestir.

Nova tonalidade

Cores nas louças e metais e tecnologias exclusivas foram alguns dos destaques que a Roca apresentou na Expo Revestir 2022, que aconteceu em São Paulo.

Para reforçar o portfólio de cores, a Roca apostou em uma nova tonalidade do preto, no acabamento matte. Ainda mais absoluto, evoca sofisticação, drama, elegância, glamour e até mistério. Forte e poderosa, essa ‘não-cor’ remonta às pinturas com carvão nas cavernas do paleolítico e hoje está em toda parte graças a seu impacto visual, sua versatilidade e atemporalidade.

Batizada como Matte Black, passa a integrar o catálogo da Roca e estará presente em um grande leque de possibilidades, como coleções de cubas assinadas pelos arquitetos Ruy Ohtake, Fernanda Marques e João Armentano, além das cubas Inspira e a coleção Optica.

Lançamento da Deca traz assinatura de Arthur Casas

A Deca apresentou nova cuba assinada por Arthur Casas na Expo Revestir 2022. O arquiteto acredita que a arquitetura tem o propósito de servir as pessoas e aplica este preceito em suas criações. Por isso, sua linha têm o objetivo de tornar os ambientes mais humanos, acolhedores e empáticos.