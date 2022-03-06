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Lançamentos

Novidades da decoração: azulejos, torneiras e revestimentos

Muitas empresas lançam seus produtos na Expo Revestir, a maior feira de revestimentos e acabamentos da América Latina que acontece em São Paulo.

Públicado em 

06 mar 2022 às 02:00
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

lançamentos da Villagres
As peças estão disponíveis no tamanho 80,5 X 140 cm Crédito: Villagres
Passado o feriado do carnaval, o mercado começa a se movimentar. Muitas empresas lançam seus produtos na Expo Revestir, a maior feira de revestimentos e acabamentos da América Latina que acontece de 8 a 11 de março de 2022, no Transamérica Expo Center, em São Paulo.
Neste ano, a feira ocorre de forma híbrida.A versão digital trará os lançamentos, as novidades e o Fórum Internacional de Arquitetura, Design e Construção (FIAC), com palestrantes nacionais e internacionais. A versão física marca a retomada da visitação presencial e confirma sua vocação de conectar os negócios e o networking.
Conheça abaixo alguns dos lançamentos:

INSPIRAÇÃO NEOCLÁSSICA

Lançamento da Eliane
A proposta do azulejo artístico Canova é incorporar, nos ambientes, a leveza e a complexidade criada pela composição das peças Crédito: Divulgação Eliane
Antonio Canova foi um artista italiano do período Neoclássico, um movimento artístico que buscava a moderação e o equilíbrio, como uma reação aos excessos decorativistas do movimento Barroco. A proposta do azulejo artístico Canova é incorporar, nos ambientes, a leveza e a complexidade criada pela composição das peças, que podem ser aplicadas de forma ordenada ou aleatória, resultando em padrões geométricos dinâmicos e tridimensionais. O revestimento Canova, da coleção Lumina, é um dos lançamentos da Eliane para 2022.

METAIS E ACESSÓRIOS

Fani Metais e Acessórios
Inspirado nas formas orgânicas, a linha Elo 480 é um dos lançamentos da marca Crédito: Fani Metais e Acessórios
A Fani Metais e Acessórios retorna à Expo Revestir, nesta edição 2022, com novidades. A marca exibe lançamentos que vão desde novas opções de metais e cores, dentro das mais de 50 linhas que já existem, até o lançamento de linhas completas, desenvolvidas especialmente para a feira.
Inspirado nas formas orgânicas, a linha Elo 480 é um dos lançamentos da marca. Composta por modelos de torneira e misturador de mesa, estará disponível em oito opções de cores: preto fosco, preto brilhante, grafite escovado, grafite liso, dourado fosco, cobre fosco, champanhe e ouro velho/cromado.

REVESTIMENTOS DECORADOS

Cerâmica Atlas
Um dos lançamentos é a coleção Alvorada, inspirada nos azulejos e pisos marroquinos Crédito: Cerâmica Atlas
Nos últimos anos, a Cerâmica Atlas investiu em diferentes produtos e formatos, indo além da famosa pastilha de porcelana, que consagrou a empresa como um dos principais fabricantes nacionais. Após o sucesso dos revestimentos cerâmicos lisos, a empresa apresenta a sua primeira linha de cerâmicas grés decoradas, com peças no formato de 20 x 20 cm. Um dos lançamentos é a coleção Alvorada, inspirada nos azulejos e pisos marroquinos, trazendo a geometria e as nuances que vestem os antigos palácios de Marrakech.

INSPIRAÇÃO NO MÁRMORE ANCESTRAL

lançamentos da Villagres
As peças estão disponíveis no tamanho 80,5 X 140 cm Crédito: Villagres
A linha Atlantis é um dos lançamentos da Villagres. As peças estão disponíveis no tamanho 80,5 X 140 cm. O revestimento, com seus tons de azul mesclados entre veios avermelhados, é inspirado no imaginário da ilha de Atlantis, que, segundo Platão, é o berço dos deuses, dotada de fertilidade, abundância e riquezas naturais e sobrenaturais.

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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