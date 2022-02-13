Novidades da decoração: painéis vazados, design assinado e obras de arte

Roberto Migotto assina painéis vazados para a Bontempo Crédito: Divulgação

Ambientes integrados foram uma das principais tendências da arquitetura na última década e são ideias para quem gosta de espaços amplos. Uma forma de aumentar a privacidade e a sensação de aconchego é utilizar painéis vazados de madeira, como divisórias de ambientes.

Assinado por Roberto Migotto para a Bontempo, o painel Rabat faz parte da coleção Le Riad e é inspirado nos padrões geométricos dos mosaicos marroquinos. Outra ótima opção é o Treliça, que segue a proposta já conhecida dos painéis Fresare, mas em versão revisitada.

Centenário da Semana de Arte Moderna

A Semana de Arte Moderna de 1922, que completa 100 anos neste domingo (13), revolucionou as artes brasileiras. Nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro daquele ano, os visitantes do Teatro Municipal de São Paulo puderam presenciar a ascensão de uma nova concepção de “cultura brasileira”, guiada por movimentos de vanguarda internacionais, mas que rompia com o fazer artístico admirado pela elite conservadora nacional da época.

A By Kamy investiu no licenciamento para levar artistas para o universo têxtil Crédito: Divulgação

Influenciados por movimentos europeus como o cubismo e o realismo, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Villa-Lobos, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Menotti del Picchia, Graça Aranha, entre outros, foram os responsáveis por posicionarem o Brasil e a capital paulista no mapa das artes pós-primeira guerra. Foram três dias de exposições que manifestavam o novo, a inquietação, a cultura regional – e, principalmente, a polêmica.

O movimento vem influenciando as artes visuais e a decoração até os dias de hoje. E, por isso, algumas marcas e empresas estão lançando e divulgando produtos para comemorar essa data tão marcante para a cultura brasileira.

A By Kamy investiu no licenciamento para levar artistas para o universo têxtil Crédito: Divulgação

A By Kamy, investiu no licenciamento para levar algumas das obras mais conhecidas de Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, entre outros artistas, para o universo têxtil. E lançou arazzos tecidos à mão com reprodução de obras desses artistas.

Já a Urban Arts tem em seu acervo inúmeras obras com a estética modernista produzidas por artistas independentes.

A Urban Arts tem em seu acervo inúmeras obras com a estética modernista Crédito: Divulgação

Design dinamarquês

Empresa de mobiliário de design dinamarquês, a BoConcept nasceu em Herning, em 1952, fundada por dois jovens marceneiros visionários, Jens Arthoj e Tage Molholm. Ao longo de sete décadas, tornou-se a marca de mobiliário mais global da Dinamarca, com mais de 300 lojas em 65 países.

Jens e Tage até hoje permanecem fiéis aos princípios que tornaram o design dinamarquês admirado em todo o mundo: simplicidade, tradição, funcionalidade, elegância e materiais de qualidade. Algumas coleções trazem nomes de aclamados designers mundiais, como Henrik Pedersen, Anders Norgaard, Arde, Nendo, Morten Georgsen, Frans Schrofer e Karim Rashid.

A franquia BoConcept Cone Sul inclui os países Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, que importam peças produzidas na fábrica, sediada na Dinamarca. A loja brasileira fica localizada em São Paulo.

Lançamentos em decoração e design assinado

Entre os dias 7 e 11 de fevereiro, a ABCasa Fair abriu as portas para a sua 8ª edição, com a participação de 380 expositores dos segmentos de Decoração, Presentes, Papelaria, Utilidades Domésticas, Festas, Flores e Têxtil, no Expo Center Norte, em São Paulo.