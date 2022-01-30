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Vão Livre

Verão 22: cadeiras de praia com design

Para celebrar essa estação tão adorada, fizemos uma seleção de cadeiras de praia para quem busca conforto e estilo para aproveitar os dias sob o sol

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 02:00

Públicado em 

30 jan 2022 às 02:00
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

Cadeira de praia
Tem modelos para todos os gostos Crédito: Shutterstock
O verão é uma das estações mais esperadas e a preferida pela maioria dos brasileiros. É a estação dos dias ensolarados. Em um país como o nosso, não dá para falar em verão, sem pensar em praia, sol, mar e tudo que vem junto desses momentos.
Que tal aproveitar os dias na praia com um pouco de design? Para celebrar essa estação tão adorada, fizemos uma seleção de cadeiras de praia para quem busca conforto e estilo para aproveitar os dias sob o sol.

Cadeira Lounge Saint-Martin

Cadeira Lounge Saint-Martin
A Cadeira Lounge Saint-Martin é a escolha certa para quem quer descanso à sombra Crédito: Reprodução morlife.com.br
A Cadeira Lounge Saint-Martin é a escolha certa para quem quer descanso à sombra. Tem um para-sol FPS 35 para sua proteção solar, além da proposta de conforto pela capacidade de balanço. O tecido do produto é confeccionado em textilene (70% PVC e 30% poliéster) e estrutura em aço, com acabamento em pintura epóxi à pó.

Cadeira Portátil Fora

Leve e prática, a cadeira portátil da marca Fora foi criada para mudar a forma das pessoas aproveitarem seus momentos com amigos, família e natureza. 
Podendo substituir uma cadeira de praia, ela é leve, confortável e se adapta ao seu estilo, além de possuir um bolso traseiro para carregar objetos e alças adaptáveis para ombro.
Cada cadeira vem com um número talhado na madeira de acordo com a ordem em que foi produzida, tornando a sua Fora única. Feita com madeira de catuaba e um dos melhores tecidos do mercado, resistente à água e aos raios UV. A cada produto vendido, a empresa planta uma árvore. A compensação do lixo gerado é feita por meio do selo EuReciclo.

Cadeira Osho

Leve e compacta, a Osho é a cadeira desmontável da Azteq, fabricada em estampa estilo asteca. Compacta e de rápida montagem, é uma cadeira que pode ser levada para qualquer local, principalmente: camping, montanha, pescarias e praias.
Sua estrutura é formada por tubos interligados em duralumínio que garante maior segurança e estabilidade. Ela acompanha bolsa para transporte, com alça e fechamento por zíper. Vale destacar que quando desmontada, a Osho fica bem pequena e pode ser carregada facilmente em suas aventuras! ⠀

Cadeira Dengô

A cadeira Dengô tem uma história bastante inusitada. O casal Carlos e Aline tiveram suas atividades profissionais prejudicadas com a pandemia. A designer de moda estava lançando sua primeira coleção de biquínis e ele é DJ e produtor musical. Com a crise advinda da pandemia, Aline decidiu criar uma cadeira de praia.
As cadeiras são feitas de alumínio e tramas elaboradas com cordas náuticas. Muito coloridas, assim nasceu a marca Dengô e a cadeira Japu, cujo nome é uma em homenagem ao pássaro que tem extrema força para sobreviver e faz ninhos que parecem uma bolsa de macramê

Cadeira Re.criar

A cadeira Re.criar, assinada por mim, faz parte de uma série com trabalhos produzidos a partir de pinturas acrílica sobre tela que foram digitalizadas e passaram por interferências, criando imagens monocromáticas e abstratas, que são aplicadas em diferentes produtos, como cadeira, banqueta, telas, almofadas, jogo americano. As cores remetem às emoções Gratidão e Abundância. O resultado são os trabalhos “A Gratidão é Azul” e “A Abundância é verde”.
A proposta dessa série é levar para as pessoas e para seus ambientes a conexão com essas emoções. Em breve, novos produtos serão lançados. O pré-lançamento da coleção será na Loja Studio Conceitual. As peças estarão na vitrine assinada pelo designer Ivan Lopes Jr, no mês de fevereiro.

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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