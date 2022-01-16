Novidades da decoração: coleção de vasos, fotografias e projeto residencial

A união de modernidade e sofisticação é a marca registrada do projeto desenvolvido pelo escritório da arquiteta Duda Sena Crédito: Divulgação/ Joao Paulo Soares de Oliveira

A união de modernidade e sofisticação é a marca registrada do projeto desenvolvido pelo escritório da arquiteta Duda Sena, na Vila Madalena, em São Paulo. O apartamento duplex, desenvolvido para um casal com uma filha, chama atenção pela utilização de muitas cores, sem deixar a elegância de lado.

Marcado pela integração de plantas, formas e texturas, o projeto tem uma área verde térrea, plantas internas e grandes janelas que garantem a vista, trazendo a natureza para dentro de casa. Além de elementos surpreendentes, como um ambiente de cada cor, a exemplo das portas coloridas, como a amarela, que se integra à parede da cozinha.

“As cores claras e diversas trouxeram uma atmosfera aconchegante para a casa. Já a disposição dos móveis e escolha dos materiais busca durabilidade e segurança para a criança explorar o ambiente. É a união de conforto, qualidade e inovação”, explica a arquiteta.

PRATICIDADE E A SUSTENTABILIDADE

“Paisagismo é a arte de transformar os espaços com plantas”. Essa frase, dita por Luiz Felipe e Luiz Gustavo, arquitetos, paisagistas e criadores de conteúdo da Folha Paisagismo, define exatamente o conceito da coleção Deco, para a marca Vasart. Composta por 4 vasos de tamanhos diferentes em 6 cores, totalizando 24 combinações, os produtos levam o design, a criatividade e a assinatura dos irmãos.

A coleção é produzida em 50% de material reciclado e 100% reciclável Crédito: Divulgação/ Vasart

A coleção é produzida em 50% de material reciclado e 100% reciclável. É composta por vasos versáteis, leves e atemporais, que apresentam linhas ortogonais retas que dialogam com as curvas em uma espécie de simbiose entre elas e com alusões ao estilo Art Déco.

Os vasos, bem-vindos em áreas internas e externas, estão disponíveis nos tamanhos 40 x 35 cm, 40 x 65 cm, 50 x 45 cm, 50 x 80 cm (diâmetro x altura e são encontrados em três opções de cores frias (Branco Antique, Cinza Antique e Preto Antique) e três quentes (Camurça Antique, Terracota Antique e Rusty Antique). Os vasos da coleção incluem um coletor de água embutido, solução prática que dispensa o uso dos pratos e torna o visual muito mais limpo.

STARTUP DE ARTE

O Circuito Art é um portal que divulga roteiros de arte, museus, galerias e exposições. Os usuários podem fazer pesquisas, a partir da sua localização. Um site onde os visitantes podem buscar ateliês de artistas abertos para visitação, conhecer museus e galerias, pesquisar as melhores exposições, seguir as galerias de sua preferência e ficar antenado com os eventos de arte que estão acontecendo.

A start up é formada por uma equipe especializada em TI e que desenvolve projetos aplicados às artes visuais. A proposta é testar novos conceitos nas artes, utilizando as plataformas digitais, como meio de infraestrutura. Um site para deixá-lo atualizado sobre as últimas exposições e os melhores espaços expositivos do Brasil. Que tal aproveitar todo esse conteúdo e informações disponíveis e visitar um espaço de arte?

A BELEZA DA DANÇA RETRATA PELA FOTOGRAFIA

Os movimentos leves e precisos dos bailarinos da Escola Bolshoi Brasil foram eternizados pelas lentes de talentosos fotógrafos brasileiros – Chico Maurente, Cleber Gomes e Nilson Bastian –, que acompanharam o dia a dia dos ensaios e espetáculos de dança da companhia, localizada em Joinville, Santa Catarina, única filial do famoso Teatro Bolshoi da Rússia.

acervo da Urban Arts Crédito: Divulgação/ Urban Arts

Chico Maurente consegue emocionar, convencer e sensibilizar através de suas imagens. Fotógrafo desde 1993, o gaúcho trabalhou com fotojornalismo, publicidade e moda. Chico Maurente coloca o corpo do bailarino em primeiro plano, salientando a beleza de seus corpos, leveza da sua arte e o momento certo do seu olhar.

Cleber Gomes começou a trabalhar com fotografia em 1995, aos 15 anos, como laboratorista fotográfico. Ao longo desses anos, desenvolveu o olhar para registrar a essência das pessoas, valorizando o melhor de cada momento. Nilson Bastian se dedica à fotografia de dança, espetáculos, ensaios, bastidores e registros documentais há 24 anos. Especialista no assunto, registrou grandes companhias de Ballet, como o Bolshoi da Rússia, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Teatro Municipal de São Paulo e a Cia de Dança São Paulo, além de fotografar o maior festival de dança de Joinville (e maior do mundo) desde 1997.